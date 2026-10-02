科技論壇14日登場…吳志毅：AI升級潮 抓緊三趨勢

工研院資深專家吳志毅表示，AI技術爆發性成長，產業關注焦點正逐漸從過往的倍數狂飆式投資，轉向放緩發展腳步，以期健康永續發展。而能源議題是當前AI發展首要瓶頸，如何將AI導入百工百業應用，則是未來勝負關鍵。

經濟日報將於10月14日舉辦2026科技論壇，以「AI Agent新賽局」為主題，邀集各界專家探討發展趨勢、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。本論壇由中華電信（2412）、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

吳志毅當天將以「人工智慧升級產業大趨勢」進行專題講座。他表示，AI近一、兩年呈現前所未有的成長態勢，目前多位科技巨擘倡議的放緩AI成長速度，並不代表科技巨頭們會減少投資，而是產業發展回歸健康常態，預期未來每年仍將維持20%至50%的成長走勢。

吳志毅認為，AI發展速度調整的背後，關鍵在於地球環境與資源的實體負荷限制，特別是全球最為關切的「電力與能源」供給，不可能在短時間內每年翻倍成長。換句話說，產業無須過度擔憂AI出現泡沫化或停滯，應理性看待增長節奏的結構性調整。

面對新一波AI升級浪潮，吳志毅將產業趨勢歸納為「產業面」、「環境面」與「應用面」三個核心層面。

首先是產業面，AI爆發帶動大量晶片與數據中心需求，除直接為半導體與封裝測試業者帶來紅利，也加速非傳統AI供應鏈產業的轉型。

其次是環境面，目前全球AI發展最大瓶頸是「能源供給」，為支撐未來三至五年AI算力需求，各國必須同步推進電力建設、節能技術、各類綠能及碳排減碳技術。

至於應用面，當基礎建設到位後，競爭決勝點將轉移至「誰能最快將AI導入生產流程與工作環境」。從生成式AI、代理式AI到實體AI，適用領域涵蓋百工百業，無論用於製程分析或生產排程，能率先優化流程、提高效率者將脫穎而出。

工研院協助台灣百工百業順利轉型，積極布局多元應用。吳志毅舉例，已建立「MACSiMUM」材料化學領域專用數位平台，協助中小企業導入數位研發工具，透過簡單、易學的網站設計，使企業能輕鬆跨入智慧IT技術門檻，讓材料開發更「接地氣」，並輔導超過20家中小企業。