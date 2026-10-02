記憶體業在台大投資…美光台中、銅鑼等廠區動起來 南亞科進駐屏東

美國記憶體大廠美光與台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）將同步擴大投資台灣。台灣美光董事長盧東暉昨（1）日表示，在台灣導入生產最先進的記憶體製程，台中HBM先進封裝二廠本月啟用，並擴建銅鑼、桃園、台南廠區；國科會則宣布，南亞科拍板進駐南科屏東園區。

南亞科未揭露屏東投資金額，業界估，蓋一座新廠至少千億元起跳。台灣美光方面，公司統計，截至今年6月在台累計投資已逾1.6兆元，隨著台中、銅鑼、桃園、台南廠區持續動起來，業界估後續還會投入數百億元。

加上華新麗華集團旗下華邦也在高雄擴產，這三家記憶體廠後續在台投資金額可望朝2,000億元靠攏。三大記憶體廠同步加碼，凸顯台灣在全球記憶體供應鏈的角色正從製造基地，進一步轉向AI時代的策略供應重鎮。

南亞科將落腳屏東，讓台灣最南的縣市也有半導體製造廠區，台灣整體晶圓廠北起新北，向南延伸至屏東，短短的300多公里、車程約四小時的距離匯集數十座晶圓廠，是全球晶圓廠密度最高的地區，更彰顯台灣在全球半導體製造的戰略地位，打造堅強的「矽盾」。

盧東暉指出，美光1994年以銷售辦公室進入台灣，正加速把台灣打造為AI記憶體製造核心，近四年投資規模已追平先前約25年的總和，布局涵蓋DRAM前段製造、封裝測試、HBM、研發、產品開發及實驗室。

他透露，先進製程是美光這波投資主軸，目前台灣已承接1α、1β及1γ製程，其中，1γ是美光首個採用EUV微影技術的DRAM製程。隨AI伺服器擴大採用HBM，美光也將前段晶圓製造與後段先進封裝能力集中在台灣。

台中是美光在台最大製造基地，也是HBM後段製造重鎮。因既有先進封裝空間不足，美光自去年起將一座傳統廠房改造成先進封裝二廠，預計10月中完成改造並啟用。

前段產能方面，美光今年接手購自力積電的銅鑼P5廠後，目前已有逾百台機台進駐，並啟動銅鑼第二座廠房工程。桃園Fab 11E則是美光北台灣下一個先進製程據點，新廠專為EUV設備興建，除強化樓板承重、無塵室高度與維護空間，也預留未來更先進的High-NA EUV設備需求，預計2028年前後上線。

台南廠也加快設備建置。盧東暉表示，美光將購自友達的面板廠房改造成半導體設施，其中一座11公尺高的倉庫已改建為三層無塵室，設備自9月初陸續搬入，以前段晶圓測試為主。

另外，國科會科學園區審議會昨通過南亞科進駐南科屏東園區案，但未揭露投資金額。國科會表示，南亞科進駐園區後，將深化在地生產與技術研發，帶動南部半導體產業聚落及人才培育。

國科會表示，南亞科投資屏東，主要從事先進半導體3D晶圓封裝及測試業務，以矽穿孔與晶圓堆疊技術，開發高容量、高頻寬、低延遲、低功耗記憶體模組，並透過深化客戶合作與確保供應鏈彈性，持續推動技術創新。