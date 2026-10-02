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蘋果擬推新智慧家庭裝置 台積、鴻海有機會受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

彭博報導，蘋果傳出將在10月13日推出三款Home系列新品，包括稱為「HomePad」的全新智慧家庭裝置，將搭載約6吋螢幕，外型設計則向經典的iMac G4致敬。此外，還包括新一代Apple TV 4K與HomePod mini。

蘋果新手機剛上市，家用裝置也加入，台積電與鴻海集團等供應鏈有機會受惠。

外電報導指出，HomePad這款新產品將成為蘋果正式擴大智慧家庭布局的重要一步，是新任執行長特納斯（John Ternus） 上任後的重要產品線之一。HomePad這款產品將成為蘋果近年少見的新類別硬體，代表蘋果正式從HomePod、Apple TV等單一裝置，進入智慧家庭控制中樞市場。

彭博指出，HomePad內部開發代號是桌上型的J490，機身厚度與iPhone相當，有0.6公分寬的黑色邊框，類似早期iPad的影子。螢幕透過一支拋光金屬臂連接圓形金屬底座，底座布滿多圈喇叭孔、內建喇叭與麥克風，螢幕可手動前後傾斜。讓人聯想2002年賈伯斯發表的iMac G4。

HomePad可能會推出兩種版本，一款為桌上型，另一款則可直接安裝於牆面。裝置內建揚聲器，除了作為智慧家庭控制面板，也兼具 HomePod的部分使用情境。功能包括控制家裡的智慧燈具、門鎖、攝影機等HomeKit／智慧家庭裝置，也能播放音樂、顯示照片、進行視訊通話與家庭對講。據稱還會提供類似iPad的應用功能，例如訊息等。

蘋果 智慧家庭 Apple TV

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