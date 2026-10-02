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日蓋最大資料中心 當地發電龍頭JERA揪伴投資4,600億…台鏈助陣

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
人工智慧（AI）資料中心示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
人工智慧（AI）資料中心示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

外電報導指出，日本最大發電業者JERA昨（1）日宣布，將在位於千葉市的千葉火力發電廠廠區內建置日本最大規模人工智慧（AI）資料中心，與美國戴爾、英國RHAELM合作，總投資額達2.3兆日圓（約新台幣4,600億元）。

此舉目的是直接利用發電廠電力，避開輸電網壅塞、大幅縮短建置時程。外界預期，日本各地開發AI資料中心，伺服器供應商緯創（3231）、鴻海與英業達等可望受惠。

日本最大AI資料中心
日本最大AI資料中心

這個資料中心規劃2028年起分階段啟用，2029年滿載運轉。JERA在15至25年間供應40萬瓩電力；戴爾提供伺服器、機櫃等標準化資訊科技（IT）設備；RHAELM負責開發、建設、營運及資金籌措。從能源確保、設備採購到營運一體打造，降低各部分的準備期與複雜度。此模式若在日本確立，也將拓展歐洲、亞洲等海外市場。

JERA會長兼全球執行長可兒行夫表示，將穩定電力迅速供應至AI資料中心已成為關鍵課題。發電廠一體型的建置模式是解答。

RHAELM的強項為建構AI基礎設施的「主權AI」開發，從經濟安全保障的觀點，鎖定政府機關及金融業等客戶群。RHAELM與JERA正研議在2030年活用其他火力發電廠，於日本國內合計建置數百萬瓩規模的資料中心。千葉案將是此一布局的首步棋。

日本積極大規模建置AI資料中心，深耕日本市場的AI伺服器供應鏈有望受惠，台灣AI伺服器廠中，以鴻海布局日本最深。

鴻海在日本的結盟夥伴包括軟體銀行、旗下的夏普與三菱電機等。軟銀在6月底才宣布新設「日本AI基礎模型開發公司」，推動日本AI基礎模型開發，打造以製造業為主軸，並能應用於運輸、營建等廣範圍領域的AI基礎設施。夏普可能投資該案，鴻海集團與軟銀長年交好，更有機會拿下「日本AI基礎模型開發」相關AI伺服器訂單。鴻海與三菱電機株式會社之前也宣布將為全球客戶共同提供具備優異能源效率和高度可靠的AI資料中心解決方案。

仁寶先前也與日本AI企業Datasection達成全球策略夥伴協議，Datasection將向仁寶採購635台搭載輝達最新Blackwell B300架構的GPU伺服器。

日圓 緯創 戴爾

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