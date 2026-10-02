聽新聞
0:00 / 0:00

Google新模型 再掀需求

經濟日報／ 記者彭慧明蘇嘉維／台北報導

Google DeepMind 1日宣布推出最新前沿模型Gemini 4 Argon，先提供給一批信任網路安全防禦專家使用，瞄準實際軟體工程、如法律與金融等企業知識，以及網路安全防禦等複雜的工作市場，以更低成本、更高效率迎戰其他AI對手。

法人預期，Google全新AI模型上線將帶動Google Cloud新一波AI算力需求，鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達等代工大廠將可望同步受惠。

親自主導新模型的Google DeepMind資深副總裁暨Google首席AI架構師Koray Kavukcuoglu指出，Argon專門為了在複雜、長期的工作流程中維持深度的推理，相較前代模型，字元成本再度下降，每百萬輸入詞元（Token）為2美元，每百萬輸出詞元為10美元；快取輸入詞元的價格比一般輸入詞元便宜95%。

Koray Kavukcuoglu指出，Gemini 4 Argon已開始支援Google內部工作流程，數千名Google員工表示Argon在專業程式編寫任務、執行深度研究以及寫作品質上都具有優勢，並在多個應用上表現優異，包括加速量子演算法最佳化、記憶體效率、大規模程式碼庫遷移與最佳化等項目。

以量子演算法為例，Google以Argon協助研究團隊突破「效能瓶頸」，大幅優化運算所需的時空資源。Argon創下僅花短短幾分鐘，交出比現有公開文獻還要好上40％的成績。

為了讓Gemini 4 Argon能勝任更長、更複雜的使用情境，Google調高模型的輸出詞元上限，從先前的6.4萬個詞元大幅擴增至100萬個詞元，強化深度推理能力，一次到位解決難題。

Google指出，工程師已將Argon應用於日常工作中，涵蓋一般除錯、大規模程式碼庫遷移，以及演算法設計。

Google 模型 緯創

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Google逆襲年底推Gemini 4 有望推動算力需求

Google自研晶片產量 明年估倍增

SpaceX再奪算力租賃大單 緯創、廣達、緯穎可望受惠

OpenAI擴大搶市 新品齊發

相關新聞

海外擴廠 彭博：台積電也考慮新加坡

業界傳出台積電考慮在美國德州興建新的大型園區之際，彭博資訊報導，台積電也曾與新加坡政府洽談半導體投資，使得新加坡成為台積電海外擴廠的潛在選項之一。

記憶體業在台大投資…美光台中、銅鑼等廠區動起來 南亞科進駐屏東

美國記憶體大廠美光與台塑集團旗下DRAM廠南亞科將同步擴大投資台灣。台灣美光董事長盧東暉昨（1）日表示，在台灣導入生產最先進的記憶體製程，台中HBM先進封裝二廠本月啟用，並擴建銅鑼、桃園、台南廠區；國科會則宣布，南亞科拍板進駐南科屏東園區。

科技論壇14日登場…吳志毅：AI升級潮 抓緊三趨勢

工研院資深專家吳志毅表示，AI技術爆發性成長，產業關注焦點正逐漸從過往的倍數狂飆式投資，轉向放緩發展腳步，以期健康永續發展。而能源議題是當前AI發展首要瓶頸，如何將AI導入百工百業應用，則是未來勝負關鍵。

台積海外拓點傳考慮星國 彭博披露：曾與當地政府官員洽談半導體投資

業界傳出台積電考慮在美國德州興建新的大型園區之際，彭博資訊報導，台積電也曾與新加坡政府洽談半導體投資，使得新加坡成為台積電海外擴廠的潛在選項之一。

台積電15日法說 聚焦六議題

台積電將於10月15日舉行法說會，外資預期市場將聚焦六大議題，包含整體半導體周期展望、未來三至四年資本支出策略、產業競合關係變化、下半年與2027年毛利率、營收成長預期、AI需求前景等。

美光：記憶體還會缺兩年 預期供需狀況比今年緊俏得多

美國記憶體大廠美光執行長梅羅塔在周三美股盤後的財報會議表示，AI需求強勁，預期2027及2028財年記憶體與存儲供需狀況，會比2026財年緊俏得多，看好2027財年伺服器相關業務將繼續增長。供應方面，記憶體供給成長的結構性限制仍然存在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。