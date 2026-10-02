Google新模型 再掀需求

Google DeepMind 1日宣布推出最新前沿模型Gemini 4 Argon，先提供給一批信任網路安全防禦專家使用，瞄準實際軟體工程、如法律與金融等企業知識，以及網路安全防禦等複雜的工作市場，以更低成本、更高效率迎戰其他AI對手。

法人預期，Google全新AI模型上線將帶動Google Cloud新一波AI算力需求，鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達等代工大廠將可望同步受惠。

親自主導新模型的Google DeepMind資深副總裁暨Google首席AI架構師Koray Kavukcuoglu指出，Argon專門為了在複雜、長期的工作流程中維持深度的推理，相較前代模型，字元成本再度下降，每百萬輸入詞元（Token）為2美元，每百萬輸出詞元為10美元；快取輸入詞元的價格比一般輸入詞元便宜95%。

Koray Kavukcuoglu指出，Gemini 4 Argon已開始支援Google內部工作流程，數千名Google員工表示Argon在專業程式編寫任務、執行深度研究以及寫作品質上都具有優勢，並在多個應用上表現優異，包括加速量子演算法最佳化、記憶體效率、大規模程式碼庫遷移與最佳化等項目。

以量子演算法為例，Google以Argon協助研究團隊突破「效能瓶頸」，大幅優化運算所需的時空資源。Argon創下僅花短短幾分鐘，交出比現有公開文獻還要好上40％的成績。

為了讓Gemini 4 Argon能勝任更長、更複雜的使用情境，Google調高模型的輸出詞元上限，從先前的6.4萬個詞元大幅擴增至100萬個詞元，強化深度推理能力，一次到位解決難題。

Google指出，工程師已將Argon應用於日常工作中，涵蓋一般除錯、大規模程式碼庫遷移，以及演算法設計。