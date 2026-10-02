國科會通過13件投資案 總額512億元

國科會昨（1）日召開科學園區審議會，一口氣通過13件投資案，投資總額512.2億元，其中包含備受關注的南亞科投資屏科案；另有20件增資案，合計增資849.2億元。

國科會昨日通過案件，產業別涵蓋積體電路、光電產業、電腦及周邊產業、通訊產業、精密機械產業，13案中，有四案不對外公開。

公開案件中，台灣韓松電子材料於高雄橋頭園區投資8億元，主要從事半導體關鍵化學材料之研發與製造，強化半導體產業鏈關鍵材料供應韌性。

京和科技於彰化二林園區投投資9.5億元，提供無水氯化氫（AHCl）與電子級氯氣（Cl2）等關鍵特殊氣體，以強化供應鏈彈性。

芯曜半導體於新竹園區投資5.2億元，專注於碳化矽（SiC）單晶長晶，有助補強化合物半導體上游材料供應能力，提升關鍵材料自主性及供應鏈韌性。

寳碩智匯科技為南寶樹脂所投資之新創AI公司，於新竹園區投資2億元，主要產品為數位孿生應用服務，將打造融合Nvidia Ready Open USD的新平台。

豐譽智慧動能於宜蘭園區投資0.25億元，將開發全方位「智慧工地系統」，包含環境監測及冷熱危害警示系統。

廣運航太於宜蘭園區投資0.88億元，主要從事航太、無人機、AI智慧製造及低空經濟相關技術之研發與製造。