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甲骨文奪算力大單帶旺台廠 挹注鴻海、神達、廣達等接單

經濟日報／ 記者黃雅慧蘇嘉維／綜合報導
美國雲端服務大廠（CSP）甲骨文（Oracle）傳出成功拿下騰訊五年海外AI算力租賃協議大單。 路透
美國雲端服務大廠（CSP）甲骨文（Oracle）傳出成功拿下騰訊五年海外AI算力租賃協議大單。 路透

美國雲端服務大廠（CSP）甲骨文（Oracle）傳出成功拿下騰訊五年海外AI算力租賃協議大單，交易總金額上看70億美元（約新台幣2,235億元）。中國大陸大廠加大力道取得AI算力資源，使甲骨文擴大基礎建設，供應鏈的鴻海（2317）、神達、廣達等AI伺服器代工大廠接單動能再度衝高。

英國金融時報引述消息報導，甲骨文與騰訊簽署海外AI算力租賃協議，騰訊將透過甲骨文在東南亞打造的數座資料中心，取得為期五年、10萬顆AI晶片算力，交易總金額上看70億美元，騰訊更先支付約三成的租賃訂金，有望挹注甲骨文額外自由現金流。

甲骨文算力出租拿騰訊大單
甲骨文算力出租拿騰訊大單

大陸AI大廠競爭激烈，據了解，騰訊積極強化AI布局，推出「混元」大型語言模型，提供使用者在微信及騰訊雲上打造各式AI服務，並布局AI代理應用，讓AI助理進入使用者生活領域，即使是訂購飲料的小事也能交由AI處理。

由於美國限制大陸AI業者取得先進AI運算晶片，大陸CSP業者除了透過自研AI晶片建置自有算力之外，向海外CSP廠租賃AI算力是最快擴充方式。

騰訊第2季資本支出年大增176%、至約79億美元，主要用於AI基礎設施建設及預付算力資源。為配合AI戰略，騰訊除了大幅加碼基礎建設外，重組旗下基礎設施與數據部門，並高薪挖角頂尖AI人才。

甲骨文關注到AI算力租賃需求，先前先簽訂OpenAI的五年AI算力租賃合約，總金額高達3,000億美元，積極擴充AI基礎建設投資，金額大到讓甲骨文上季底自由現金流轉負54億美元，騰訊新一波AI算力訂單，將讓甲骨文維持高速AI基礎建設投資並有望收回投資資金。

甲骨文連拿兩張大廠算力租賃合約，維持在AI基礎建設強勁投資，讓切入甲骨文AI供應鏈的鴻海、神達、廣達、緯穎等AI伺服器代工大廠接單力道持續走強。法人看好，AI伺服器代工供應鏈不僅今年營運將可望創下新高，明年業績再締新猷可期。

廣達透過旗下雲達全力衝刺AI伺服器代工市場，今年下半年開始量產Vera Rubin最新AI伺服器，營運表現呈現逐季走強表現，預期本季是全年單季高峰，打破過往第4季為傳統淡季的營運表現，2027年將可望持續保持高速成長動能，持續大啖這波AI商機。

算力 甲骨文 騰訊

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