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美光本季毛利率可能下滑
美光周三美股盤後公布上季營收、獲利都優於華爾街預期，本季展望樂觀，惟受制於員工加薪及獎勵性薪酬增加影響，公司示警本季毛利率將略為下滑。受毛利率面臨下滑壓力影響，美光周三美股盤後走勢平平，周四早盤開低翻紅後又走低。
展望本季，美光預估，營收將成長13%，中間值約615億美元，高於分析師平均預估的568億美元。扣除部分項目後，預估每股純益中間值約落在38.15美元，高於市場預估的36.02美元。
美光預期，本季毛利率將略降至86.25%。公司強調，本季毛利率將是整個財年毛利率谷底，之後幾季毛利率將會走高。
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