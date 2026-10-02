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台積電15日法說 聚焦六議題

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台積電（2330）將於10月15日舉行法說會，外資預期市場將聚焦六大議題，包含整體半導體周期展望、未來三至四年資本支出策略、產業競合關係變化、下半年與2027年毛利率、營收成長預期、AI需求前景等。

摩根大通證券（小摩）台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）搶在法說前給予台積電「優於大盤」評級，目標價由3,200元上調至3,300元，為台積電法說會前，首家上調目標價的外資券商。

瑞銀台灣半導體產業分析師林莉鈞上調台積電長期每股純益年複合成長率，從25%升至27%，並且重申「買進」評級，目標價雖維持3,650元，但認為股價具有顯著的「重新評級」潛力。

台積電為第4季AI產業的關鍵風向球，外資紛紛搶先提出看法。如林莉鈞認為，就整體半導體周期展望而言，不同次產業將有不同表現。

她預測，2026、2027年非記憶體半導體營收，將在雲端AI帶動下，年成長率分別可達31%、15%；消費端需求則相對保守，預估2027年智慧手機及PC出貨量將再下滑3%、4%。

林莉鈞持續看好台積電未來三至四年資本支出策略，並認為台積電提高資本支出，是鞏固先進製程代工龍頭地位必要條件；預估2026年維持630億美元不變；2027年與2028年分別由原預800億美元、950億美元，上調為900億美元及1,050億美元。

法說 小摩 台積電

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