美光：記憶體還會缺兩年 預期供需狀況比今年緊俏得多

美國記憶體大廠美光執行長梅羅塔在周三美股盤後的財報會議表示，AI需求強勁，預期2027及2028財年記憶體與存儲供需狀況，會比2026財年緊俏得多，看好2027財年伺服器相關業務將繼續增長。供應方面，記憶體供給成長的結構性限制仍然存在。

法人認為，美光釋出的樂觀記憶體產業展望，預期2027及2028財年還會一路缺貨，意味南亞科（2408）、華邦等台灣DRAM廠未來兩年都會是「好年」。

梅羅塔在聲明中表示，客戶已大幅提高長期供應協議下的金額承諾，總金額從6月公布的220億美元，已增至320億美元，其中大多數是以現金訂金形式支付。

美光財務長墨菲指出，長期供應協議下的剩餘履約義務（RPO）已增至約1,500億美元，高於上一季公布的約1,000億美元。這項指標可反映未來已簽約的營收。

在市場強勁的需求驅動之下，墨菲提到，預期2027會計年度將再創紀錄，且每一季營收都將較前一季成長。

美光目前接獲的訂單遠超過其產能所能供應的數量，該公司已於7月宣布，規劃直到2035年，在美投資金額將提高至逾2,500億美元。

梅羅塔並透露，美光已為2027年大部分的HBM產量取得供應協議，並將把2027年度資本支出提高至高於先前規劃的水準，以擴充產能。他並提及，美光「擁有強勁的下一代HBM產品藍圖」，並正與輝達合作開發業界「首款客製化HBM實作方案」。

美光認為，HBM的成長速度在2028年之前會超越傳統DRAM，這意味著就產業的產能占比而言，HBM 的市占率正不斷成長。