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AI成長出現雜音 中經院：看不到AI泡沫跡象

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

近來市場對AI成長出現雜音，中經院院長連賢明昨（1）日表示，AI實際需求仍相當強勁，以美債殖利率走高為例，外界擔憂借貸成本上升、通膨預期升溫等因素，也反映美國投資需求強勁、景氣維持熱絡，即便零組件價格節節攀升，仍無損動能，目前看不到泡沫跡象。

標普全球公布，台灣9月製造業採購經理指數（PMI）升至56.7，高居亞洲之冠；中經院昨日發布9月台灣PMI續揚至63.4，創2021年8月以來、逾五年來最快擴張速度。

另外9月未經季節調整的非製造業經理人指數（NMI），指數回升1.3個百分點至56.9，連19個月擴張，主要由連假、年底專案及科技投資支撐服務業景氣。連賢明認為，AI產業景氣熱絡效應已慢慢外溢至非製造業。

中華採購及管理協會顧問白宗城則說，「現在AI競賽，沒做的就準備被丟包」，台灣現在提供的是稀缺資源，至少整個竹科廠商反映，目前還看不到烏雲。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢說，美國及中國大陸AI需求及產業都蓬勃發展，對台灣各種設備如晶片需求仍很強，趨勢沒有改變。

值得關注的是，AI供應鏈中的關鍵零組件短缺，造成生產瓶頸，此狀況至9月仍未見改善。

從各產業別來看，中經院指出，過去一年電子暨光學產業為台灣製造業PMI主要推升力道，9月PMI仍處62.6高檔，但已較前一個月下降2.6個百分點；其未來六個月展望呈連十月擴張，惟指數大幅回跌6.9個百分點至62.4。

中經院分析，整體而言，AI相關需求仍具支撐，但電子暨光學產業由先前「訂單與生產同步高速擴張」，逐步轉入「高檔擴張、訂單動能趨緩，且長短料錯置導致庫存壓力升高、追價動能趨緩」階段。

中經院 PMI 標普

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