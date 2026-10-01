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直得打進CSP供應鏈

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

微型線性滑軌領導大廠直得科技（1597）正式打入CSP（雲端服務供應商）大廠如Meta（臉書母公司）、亞馬遜（Amazon）等巨擘的AI資料中心供應鏈，相關產品已獲客戶驗證無虞，訂單能見度看到明年、產能持續滿載。

直得表示，包括線性馬達、AI線性滑軌等產品接單暢旺，其中AI線軌接單較去年大增逾五成，目前產線滿載，已啟動加班機制全面趕工出貨，因應訂單滿手，也將進一步擴大徵才、擴充產能同步推進。

全球雲端服務供應商正處於一場史無前例的AI基礎設施資本支出超級循環；隨著各大廠如微軟、Goolge、亞馬遜、Meta等持續加碼，市場格局已從單純拚CPU數，轉向全方位系統升級，尤其直得生產的各相關設備陸續通過良率驗證，也帶動供應鏈全面受惠。

直得8月合併營收1.33億元、年增45.2%，已連續12個月年增正成長；累計前八月營收10.27億元、年增44.9%。

法人估，隨著接單與出貨持續成長，直得9月營收有機會創同期新高，營運將逐季升溫。

據了解，直得的線性馬達、線性滑軌主要供應給德國等國際CPO設備龍頭大廠，也進一步打進台積電與上述CSP大廠供應鏈。近期包括線性馬達、AI線性滑軌等產品接單全面暢旺，累計在手訂單能見度直達明年第2季。

其中，線性馬達繼半導體展前接獲國際CPO設備龍頭大廠數千套訂單之後，近期又再接獲國內與歐美大廠CPO對位模組近千台訂單。另在AI線軌部分，今年以來累計營收與接單均較去年同成長逾五成。

直得表示，目前生產線均滿載，除了全面啟動加班趕工機制，近期並規劃再招募50至100名員工。另外，直得樹谷園區及南科園區持續擴產，預計第4季會有新產能開出，明年持續放量；德國也已購地，將規劃建廠以搶占歐洲市場。

直得同時透露，今年台北國際半導體展展出成效顯著。客戶除了歐美大廠之外，還出現不少新加坡、馬來西亞、韓國的封測設備廠，現場詢單熱絡，後續下單動作也相當積極。

法人指出，矽光子高速光通訊與高頻寬記憶體（HBM）、CSP相關設備需求大爆發。目前，直得已成功切入相關供應鏈，並取得國際龍頭大廠訂單，今年起逐步放量與推進，明年會更好。

供應鏈 雲端服務 微軟

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