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無人機鏈參展搶訂單

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國防暨軍民通用產業技術主題展昨（1）日在台中國際會展中心登場，國內無人機廠商精銳盡出，包括漢翔（2634）、中光電、為升、上緯、格斯、碳基、岱宇、永虹先進及大亞等大廠，都秀出最新研發成果，搶攻數千億無人機採購商機。

其中，最受矚目的是航太龍頭漢翔，自主研發的中程無人機「黑翼（Black Wing）無人機」實機首度亮相，漢翔總經理莊秀美表示，這款無人機滯空時間達2小時，航程最長可達300公里，穩定通訊100公里，預計明年可以開始貢獻營收。

值得注意的是，黑翼無人機國產化的比例高達95%，合作廠商包括台中田屋（鏡頭）、嘉義德奇（碳纖管）、南寶樹脂（機翼）、福懋（尾翼）、高雄GP（引擎動力系統）、新北和迪（通訊模組）、台南希望創新（飛控模組）等。

中光電投控旗下中光電智能機器人，以「智慧空域新紀元/AI無人系統x智慧感知x任務整合」為主題，展出防禦型、監偵型無人機，以及AI智慧酬載及指管系統等多元產品與解決方案。

無人機 上緯 岱宇

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