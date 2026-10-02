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台灣大跨足企業綠電

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）擴大能源布局，昨（1）日宣布籌設再生能源售電公司「台灣大能源」，跨足企業綠電市場，加入台灣淨零排放協會推動綠電共享機制，預計2027年第2季啟動售電服務。

台灣大哥大總經理林之晨昨日與台灣淨零排放協會理事長簡又新簽署合作備忘錄。林之晨表示，企業淨零正從自身營運減碳，進一步走向供應鏈共同減碳，綠電也從大型企業的採購需求，逐步延伸至不同規模企業，淨零與供應鏈減碳也讓再生能源取得成為企業營運的重要議題。

林之晨指出，台灣大2025年再生能源使用占比近19%，連續五年名列全台綠電採購前六大企業；「台灣大能源」基於自身綠電採購經驗，為企業打造一站式能源服務，串聯再生能源供給與企業用電需求，協助供應鏈及中小企業降低綠電採購門檻。

台灣淨零排放協會由台灣永續能源研究基金會與國內企業共同籌設，協助會員實踐淨零排放，搭建企業與政府的溝通橋樑。簡又新表示，台灣大加入協會並籌設「台灣大能源」，是把數位科技、能源管理與企業減碳串聯成可規模化的淨零解方。

台灣大指出，雙方合作將以綠電交易與共享機制為重點，串聯企業綠電需求與再生能源供給，擴大綠電流通與應用；台灣大將從自身推進RE100、EV100及淨零目標的實務經驗出發，綠電採購能力延伸至供應鏈與企業客戶，降低各種企業參與綠電市場的門檻，減碳經驗將轉化為企業使用能源服務。

綠電 台灣大 再生能源

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