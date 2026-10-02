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宏齊總座 廖守彥接任

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

LED封裝廠宏齊（6168）昨（1）日公告高層人事異動，董事會決議，由光寶光電事業部前總經理廖守彥接任總經理，原董事長兼總經理汪秉龍不再兼任總經理，專任董座，人事案即日起生效。

市場預期，宏齊將借重廖守彥在光電元件與事業拓展的專業歷練，持續推進利基型市場布局。

宏齊鎖定車用功率元件與無人機測距模組雙引擎，公司指出，車用產品進入驗證階段，預計明年第2季起貢獻營收，無人機模組也受惠非紅供應鏈趨勢小量出貨，明年訂單與出貨同步放大。

受惠感測元件與COB顯示屏看板出貨增溫，宏齊8月營收2.21億元，月增7.69%、年增18.5%，創下50個月新高；前八月營收15.1億元，年增9.29%。

宏齊昨日股價漲1.75元、收47元。

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