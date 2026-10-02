宏齊總座 廖守彥接任

國防暨軍民通用產業技術主題展昨（1）日在台中國際會展中心登場，國內無人機廠商精銳盡出，包括漢翔、中光電、為升、上緯、格斯、碳基、岱宇、永虹先進及大亞等大廠，都秀出最新研發成果，搶攻數千億無人機採購商機。

2026-10-02 01:35