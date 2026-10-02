三星新平板開賣 聯發科沾光

三星昨（1）日宣布，新款旗艦平板Galaxy Tab S12系列在台灣市場開賣，頂規、高規機種均採用聯發科（2454）最新天璣9500旗艦處理器。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，新品目標銷量年增5%，銷售額則雙位數成長。

法人看好，三星新平板上市後，為聯發科後市增添動能。

陳啓蒙指出，儘管消費性電子正面臨記憶體缺料、漲價帶來的成本壓力，但台灣整體平板市場今年前八月銷售量與銷售額仍年增3%至5%，三星在台灣的平板業務則優於業界平均水準、約成長二成，主因AI興起後，消費者對平板有汰換舊機的剛性需求。

陳啓蒙表示，第4季也是電商傳統旺季，雖然近年來雙11銷售力道有趨緩現象，但對三星而言還是有助力，平均每年行動裝置類銷售額都成長5%至8％。

三星指出，Galaxy Tab S12系列在台灣共推出S12 Ultra、S12+兩款機型，輕鈊灰、輕靚銀雙色選擇，提供12GB+256GB、12GB+512GB容量版本；其中，S12 Ultra售價為46,490元起，S12+則為39,490元起，較前一代調漲5,000元至6,500元。

新品規格方面，S12 Ultra搭載14.6吋超大螢幕，極窄邊框呈現開闊視野，同時維持僅5.1mm超薄機身，是三星迄今為止最薄的Galaxy平板產品；採用比前一代更窄邊框設計的12.6吋螢幕；S12+則兼顧大螢幕與纖薄便攜性，處理器均搭載聯發科旗艦晶片天璣9500。