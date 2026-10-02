聽新聞
0:00 / 0:00

三星新平板開賣 聯發科沾光

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
三星新款旗艦平板Galaxy Tab S12系列登台銷售。台灣三星／提供
三星新款旗艦平板Galaxy Tab S12系列登台銷售。台灣三星／提供

三星昨（1）日宣布，新款旗艦平板Galaxy Tab S12系列在台灣市場開賣，頂規、高規機種均採用聯發科（2454）最新天璣9500旗艦處理器。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，新品目標銷量年增5%，銷售額則雙位數成長。

法人看好，三星新平板上市後，為聯發科後市增添動能。

陳啓蒙指出，儘管消費性電子正面臨記憶體缺料、漲價帶來的成本壓力，但台灣整體平板市場今年前八月銷售量與銷售額仍年增3%至5%，三星在台灣的平板業務則優於業界平均水準、約成長二成，主因AI興起後，消費者對平板有汰換舊機的剛性需求。

陳啓蒙表示，第4季也是電商傳統旺季，雖然近年來雙11銷售力道有趨緩現象，但對三星而言還是有助力，平均每年行動裝置類銷售額都成長5%至8％。

三星指出，Galaxy Tab S12系列在台灣共推出S12 Ultra、S12+兩款機型，輕鈊灰、輕靚銀雙色選擇，提供12GB+256GB、12GB+512GB容量版本；其中，S12 Ultra售價為46,490元起，S12+則為39,490元起，較前一代調漲5,000元至6,500元。

新品規格方面，S12 Ultra搭載14.6吋超大螢幕，極窄邊框呈現開闊視野，同時維持僅5.1mm超薄機身，是三星迄今為止最薄的Galaxy平板產品；採用比前一代更窄邊框設計的12.6吋螢幕；S12+則兼顧大螢幕與纖薄便攜性，處理器均搭載聯發科旗艦晶片天璣9500。

聯發科 平板 三星

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三星手機平板再調漲 估記憶體需求熱到明年底

台積電市占71％、三星僅8％！韓媒示警差距愈拉愈大…網：車尾燈都快看不到

iPhone 18 Pro 系列大陸上市首周銷量年增12% Apple 第38周銷售居首

宏碁唱旺平板業務

相關新聞

無人機鏈參展搶訂單

國防暨軍民通用產業技術主題展昨（1）日在台中國際會展中心登場，國內無人機廠商精銳盡出，包括漢翔、中光電、為升、上緯、格斯、碳基、岱宇、永虹先進及大亞等大廠，都秀出最新研發成果，搶攻數千億無人機採購商機。

和碩攻AI伺服器 報捷

和碩（4938）AI伺服器業務傳捷報，共同執行長鄭光志昨（1）日表示，美系客戶新訂單開始出貨，將反映在9月業績。面對全球強勁需求，團隊將加速擴充，今年AI伺服器營收比重有機會挑戰一成。

華碩搶智慧停車商機

華碩（2357）搶攻智慧交通商機，集團旗下智慧交通品牌華碩智行（ASUS MAAS）昨（1）日宣布全球首創具專利的「四合一熱顯像車在席裝置」，於新北市三重玫瑰立體停車場營運部署。市場看好，華碩營運有望添動能。

崇越衝刺海外 日本拓點

崇越（5434）昨（1）日宣布，深化日本半導體戰略布局，成立福岡營業所。

詮欣光通訊產能塞爆

詮欣（6205）董事長吳連溪昨（1）日表示，旗下光通訊1.6T連接器與散熱產品出貨兩家美系客戶，目前產能塞爆，只能挑單生產。隨著營收規模擴大，加上高毛利光通訊產品出貨，2027年毛利率目標可望在38%到40%的基礎持續向上，營收挑戰年增三成以上。

宏齊總座 廖守彥接任

LED封裝廠宏齊（6168）昨（1）日公告高層人事異動，董事會決議，由光寶光電事業部前總經理廖守彥接任總經理，原董事長兼總經理汪秉龍不再兼任總經理，專任董座，人事案即日起生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。