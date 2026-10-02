智邦智慧園區大樓 動工

網通大廠智邦科技（2345）持續加大投資腳步，昨（1）日舉行AI智慧園區產業專用區新建大樓動土典禮，集中研發人才，強化創新動能。

智邦營收今年以來屢創新高，但股價因投信賣壓影響持續下跌，近期低點1,770元，昨日出現強彈，上漲125元，收1,900元。智邦8月營收首度站上400億元大關，來到408.72億元，創歷史新高；今年上半年營收1,656.58億元，營業利益243.8億元，稅後淨利193.94億元，每股純益34.7元，均創同期新高。法人看好，智邦9月營收仍將持續穩居400億元之上，下半年單季營收均可望再創高。

AI智慧園區產專區二土地面積為2公頃，智邦協助規劃「願景館」及相關配套措施，將建置AI設施體驗區、智慧展示區、AI體驗視聽教室、國際會議廳、行政管理中心及創新育成與智慧研發空間等場域。

新竹縣政府指出，AI智慧園區設立初衷為導入AI與產業接軌，作為創新育成的基地及成為技術交流與產學合作的平台，以產專一的研發及試量產，帶動產專二的人才培育及扶植新創產業。

因應客戶及市場需求蓬勃發展，智邦擴大全球企業總部，研發中心以及生產基地布局，企業總部2024年進駐AI智慧園區產專一，產專二新建大樓將集中研發人才。

生產基地部分，除台灣竹北、竹南及越南廠，台灣桃園龜山廠小量出貨，第3季量產出貨，同時南寮廠也將從原本倉儲之用外，擴增產線，2027年投產。

智邦規劃海外部分，越南廠將新增第三座廠區，生產800G、1.6T交換器；美國達拉斯廠將在年底裝機，2027年量產，主打L11整機櫃解決方案；新加坡、馬來西亞生產基地主打「光」生產基地，生產光收發模組、CPO交換器與OCS光交換器，預計2027年加入量產。