詮欣（6205）董事長吳連溪昨（1）日表示，旗下光通訊1.6T連接器與散熱產品出貨兩家美系客戶，目前產能塞爆，只能挑單生產。隨著營收規模擴大，加上高毛利光通訊產品出貨，2027年毛利率目標可望在38%到40%的基礎持續向上，營收挑戰年增三成以上。

詮欣市場部協理林志堅補充，AI光通訊是詮欣打造既有車用、網通與工控產品之外的第四個成長引擎，已經開發XPO與CPO解決方案，包括連接器、散熱、機構件、光電高速訊號轉換等四合一的模組產品，明年2月在美國光博會展出，初期供ASIC等領域使用，未來則是各領域都可以採用。

林志堅強調，詮欣過去專注在連接器與機構件，進入光通訊時代，散熱與水冷成為標配，否則無法解決散熱問題，該公司應客戶要求，同步提供散熱與水冷產品。由於出貨品項與單價都大幅增加，使得未來網通相關產品營收可望有數倍以上的成長。

吳連溪說，旗下1.6T的連接器加上散熱產品出貨兩家美系客戶，相關新產品平均出貨單價（ASP）更好，將增添明年網通部門成長力道。目前產品供不應求，很多案子要挑著做，預期明年網通部門業績可望年增50%以上，占整體營收比重將達兩成。

車用部門方面，吳連溪指出，明年有搭配國內代工大廠的車用品牌新案，進入大量產階段；另外，鏡頭與天線新單也逐年增加，今年新獲得車用一階（Tier 1）廠產品認證，看好明年車用部門可望有四成增長，占整體營收比重挑戰四成。

工控部門方面，他說，預估明年成長10%，工控主要是少量多樣的產品，將主攻邊緣AI，例如近期許多牽涉到智慧城市的案子，在紅綠燈上面裝上有WiFi與GPS等天線模組等，同樣搭上AI成長的快速列車。

詮欣毛利率目標是落在38%到40%之間，隨著高毛利產品出貨擴大，該公司預期，明年毛利率有持續往上的空間。