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崇越衝刺海外 日本拓點

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

崇越（5434）昨（1）日宣布，深化日本半導體戰略布局，成立福岡營業所。

崇越持續加速海外市場布局，旗下日本子公司峻川商事株式會社昨日啟用福岡營業所，連同現有的東京總公司與熊本營業所，在日布局已有三個據點。

崇越表示，藉由福岡得天獨厚的地理優勢與產業聚集效應，可強化九州半導體重鎮的即時技術支援與新業務開拓動能。

崇越首席執行長陳德懿指出，過去該公司在九州以熊本為支點，扎根在地服務，如今是一個好時機設立福岡營業所，藉由密集的航線與新幹線路網，往南可便捷通往長崎的影像感測器聚落，往北可串聯廣島的先進記憶體重鎮，能更迅速應對新廠擴建商機與客戶需求，滿足晶圓代工新廠與整合元件廠（IDM）在先進材料、設備與高階部品上的多樣化需求。

崇越提到，未來該公司與峻川商事將持續評估日本據點擴展計畫，藉由供應鏈與價值鏈平台，將更多優質產品帶給客戶。

日本 福岡 熊本

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