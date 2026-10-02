華碩（2357）搶攻智慧交通商機，集團旗下智慧交通品牌華碩智行（ASUS MAAS）昨（1）日宣布全球首創具專利的「四合一熱顯像車在席裝置」，於新北市三重玫瑰立體停車場營運部署。市場看好，華碩營運有望添動能。

三重玫瑰立體停車場除導入智慧停車服務、電動車充電樁與多元支付機制外，更透過華碩與營運商正好停的緊密合作，率先推行業界首例的「四合一熱顯像車在席裝置」新科技，強化停車場域的安全防護。

華碩智行表示，其整合先進AI熱顯感知、車牌辨識、車在席偵測、影像錄影功能，可全天候監測溫度異常車輛或充電裝置，突破傳統偵煙設備須待煙霧形成後方能偵測的限制，主動觸發火災警報機制，爭取第一時間應變處置的黃金時機。

華碩全球副總裁兼華碩智行總經理林宗樑指出，此次華碩智行藉由導入公共場域，將AI防災預警、智慧營運管理與便民服務，從創新技術轉化為城市基建一環。