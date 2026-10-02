和碩攻AI伺服器 報捷

和碩（4938）AI伺服器業務傳捷報，共同執行長鄭光志昨（1）日表示，美系客戶新訂單開始出貨，將反映在9月業績。面對全球強勁需求，團隊將加速擴充，今年AI伺服器營收比重有機會挑戰一成。

相較於鴻海、廣達、緯創等電子代工同業，和碩在AI伺服器領域屬於後進者，如今陸續展現成果。市場傳出，和碩接獲美國電動車大廠AI伺服器訂單，鄭光志回應，今年AI伺服器業務進展不錯，美系客戶訂單已進入出貨階段，主要為整機櫃系統的L11規格。

鄭光志表示，輝達GB200伺服器與新一代GB300伺服器目前和碩都有出貨。不過，GB200因初期設計複雜、組裝難度高，市場過渡期較短；相較之下，GB300成熟度更高，但因總體擁有成本考量，仍有部分客戶選擇性價比更高的GB200。

鄭光志認為，AI伺服器需求還是很強，伴隨愈來愈多國家投入主權AI，企業界對硬體需求持續上升。和碩目前AI伺服器團隊約1,000人，將持續增加相關業務團隊人員，並視生意規模，加速團隊擴充腳步。

鄭光志說，過去業界關注的是電力問題，現在則是資金，其實台灣的錢已經不夠用了，需進一步到海外借貸；以和碩而言，籌措的資金將用於全球整體營運，不可能是單點運作，資金運用將視不同區域情況，提供適合做的事。

全球布局方面，鄭光志分析，美國廠與墨西哥廠推進是一起綜合評估，「看客人的需求與布局，我們大概都是ready（準備好）的」，目前美國廠占和碩整體營收比重仍偏低、不到5%。

和碩先前於法說會指出，今年伺服器業務表現將優於原先預期，不僅年成長十倍目標「非常有把握達成」，增幅有機會超越十倍，預估一至二年內，伺服器可望成為公司前三大事業部門。