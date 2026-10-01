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台積電海外擴廠再爆出新評估地點 彭博：除了德州也曾接洽新加坡

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
彭博資訊報導，除了德州以外，新加坡也是台積電可能的設廠地點。路透
彭博資訊報導，除了德州以外，新加坡也是台積電可能的設廠地點。路透

彭博資訊報導，除了業界傳出台積電正考慮於德州興建新的大型園區外，台積電也曾與新加坡政府洽談半導體投資，使新加坡成為海外擴廠的潛在選項之一。

據知情人士透露，身為輝達與蘋果主要晶片製造商的台積電，正評估進一步興建海外設施，以因應人工智慧（AI）硬體持續強勁的需求。台積電已承諾在亞利桑那州的大型園區投入2,650億美元，興建多座晶圓廠，而規劃中的德州投資也可能包括多座晶圓廠。

其中一名知情人士表示，如果台積電最終決定投資德州，該項目將包含多座晶圓廠，每座工廠投資至少200億美元。不過，這些計畫目前仍處於初步階段。由於相關細節尚未公開，知情人士要求匿名。

本報本周稍早率先報導台積電考慮赴德州擴大投資。

不過，德州並非台積電近期唯一評估的地點。據多名知情人士透露，台積電也曾與新加坡官員洽談，而新加坡正積極爭取半導體投資。

新加坡目前已擁有多座晶圓廠，也是不少Meta等全球大型AI開發商亞太營運中心所在地。AI發展已推動這個城市國家的經濟成長，新加坡也希望在AI科技價值鏈中扮演更重要角色。

台積電近期與新加坡方面的接觸，此前未曾被報導。台積電透過簡訊對彭博資訊表示：「對於市場傳聞，我們不予評論。」新加坡經濟發展局則拒絕置評。

台積電在大部分發展歷程中，一直把晶片工廠集中設於台灣，並從生產集中化中獲益，部分原因是這種模式讓管理與人力配置更簡單、效率更高。不過，隨著美國日益重視半導體供應鏈安全、新冠疫情爆發，之後又迎來AI熱潮，台積電逐步擴大全球布局。

台積電即使持續擴大海外布局，預料也不會改變最先進製程技術留在台灣開發的既有政策。我國官員已多次重申，台積電最尖端的研發工作將留在台灣；台積電高層也表示，這是推進技術發展最有效率的方式。

台積電 新加坡 彭博

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