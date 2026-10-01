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詮欣衝刺光通訊1.6T產品 帶動明年網通部門業績將成長五成

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉／攝影
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉／攝影

詮欣（6205）光通訊1.6T連接器與散熱產品出貨兩家美系客戶，帶動明年網通部門營收年增五成，車用部門在天線與鏡頭需求持續暢旺帶動下，年增將達到四成，使得整體明年業績將成長30%以上，隨著營收規模擴大，加上高毛利光通訊產品出貨，毛利率目標可望在38%到40%的基礎跟著往上。

詮欣董事長吳連溪1日表示，1.6T的連接器加上散熱產品，明年出貨給兩家美系客戶，除了是新產品之外，平均出貨單價（ASP）也跟著提升，將增添明年網通部門的成長力道，目前產品供不應求，很多案子要挑著做，預期明年網通部門業績可望年增50%以上，占整體營收比重將達兩成。

詮欣市場部協理林志堅表示，將打造車用、網通與工控之外的第四個成長引擎，即AI光通訊，已經開發XPO與CPO的解決方案，包括連接器、散熱、機構件、光電高速訊號轉換等四合一的模組產品，明年2月在美國光博會展出，初期是給ASIC等領域使用，未來則是各領域都可以採用。

林志堅強調，詮欣過去專注在連接器與機構件，進入光通訊時代之後，散熱與水冷成為標配，否則無法解決散熱問題，該公司是應客戶要求，同步提供散熱與水冷產品，由於出貨品項與單價都大幅增加，使得網通相關產品營收可望有數倍以上的成長。

在車用部門方面，吳連溪說，明年有搭配國內代工大廠的車用品牌新案，進入大量產階段，另外，鏡頭與天線新單也逐年增加，今年也新獲得車用Tier 1廠的產品認證，明年車用部門可望有四成增長，占整體營收比重挑戰四成。

工控部門方面，他說，預估明年成長10%，工控主要是少量多樣的產品，將主攻邊緣AI，例如近期許多牽涉到智慧城市的案子，在紅綠燈上面裝上有wifi與GPS等天線模組等，同樣是搭上AI成長的快速列車。

詮欣毛利率目標是落在38%到40%之間，隨著高毛利產品出貨擴大，該公司預期，明年毛利率有持續往上的空間。

網通 光通訊 詮欣

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