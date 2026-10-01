南亞科設廠雲林落榜 雲縣府：對土地審查雙標感遺憾、期能說明原因

針對南亞科設廠，雲林縣政府今天下午發出新聞稿，除對南亞科沒能到原本屬意的雲林感到遺憾，並指雲林不缺水、不缺電，不缺地，也不缺人才，真正需要釐清的是，中央到底是什麼考量？應讓地方及企業了解其中的原因。

雲林縣政府指出，虎尾產業園區自113年3月至115年9月歷經7次送審，屢遭農業部提出質疑，遲未同意變更農業用地。今年9月農業部甚至要求須先將本案報請行政院核定是否為「重大投資案」或「重大建設」，否則難以採認其開發必要性。形同對雲林設下比其他園區更嚴苛的行政門檻，不禁今人質疑雙標？

縣府表示，對於南亞科進駐虎尾產業園區，縣府自115年3月即持續與南亞科進行多次接觸與溝通，短短半年內至少4次正式會議，就企業投資方向、園區開發條件及相關配套進行討論，並依企業需求提供必要協助。台塑集團長期投資雲林，對雲林投資環境熟悉且深具信心，南亞科也一直以雲林為產業發展的重要基地。今天的變動，雲林縣府深感遺憾。

縣府指出，相較於南科嘉義園區、高雄白埔產業園區及屏東科學園區，在申請農業用地變更時，農業主管機關皆基於行政院政策指示、經濟部或地方主管機關認定具開發必要性，並未針對園區開發必要性提出質疑，即予以同意。反觀虎尾產業園區卻關卡重重。

縣府表示，雲林目前既有工業區進駐率已高達99.74%，產業用地極度匱乏。虎尾園區在用水方面採雙元供水、不抽地下水、不排擠農用；環評方面則放流水標準自主加嚴，並承諾進行土壤及地下水監測；隔離綠帶設置也已落實各項高標準規畫。

面對雲林推動「農工商科技城」之際，縣府期盼中央能秉持支持其他園區的同等標準，加速農業用地變更審查進度，尤其虎尾產業園區預定地具備產業聚落的優勢，可作為半導體及相關產業設廠的重要腹地。

縣府表示，因應縣內半導體及其關聯產業用地需求，虎尾產業園區已依法完成環境影響評估程序，園區發展定位明確。在基礎建設及生產條件方面，用水、用電等相關計畫亦已獲經濟部及電力公司同意，相關生產資源均已到位，已具備推動產業進駐及投資發展的基礎。

據了解，今年立法院經濟小組曾抵虎尾園區視察，當時農業部官員對於虎尾園區開發，因該區農田為優良農地，除非有不可替代性的重要開發，且要顧及現有農業運作包括農區汙染、農水路安全問題，甚至鄰近社區都要審慎評估，才可變更。

當時的中科官員也表示，中科園區雖有擴建計畫，包括二林、南投、虎尾都有，有部分園區包括二林尚有腹地，所以目前虎尾園區則暫無擴建計畫。