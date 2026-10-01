國科會通過南亞科進駐屏東園區 還有這3家公司鞏固半導體供應鏈

國科會科學園區審議會1日通過13件投資案，其中4件不公開，投資總額約512.19億元。其中備受關注南亞科（2408）將進駐南科屏東園區，但投資金額未公開。國科會表示，南亞科未來進駐園區後，將深化在地生產與技術研發，並帶動南部半導體產業聚落及人才培育。

國科會表示，今日核准投資案包括：積體電路產業之台灣韓松電子材料、南亞科技屏東分公司、芯曜半導體；生物技術產業之凡事可；光電產業之鈞匠科技實業；電腦及周邊產業之寳碩智匯科技；通訊產業之豐譽智慧動能；精密機械產業之廣運航太；園區事業之京和科技中科分公司；另有4案不公開。總計投資額512.19億元。

國科會表示，此外尚有20件增資案，新增投資加上增資案，合計投資額約849.20億元。

針對南亞科在南科屏東園區投資案，國科會表示，該案主要從事先進半導體3D晶圓封裝及測試業務，以矽穿孔與晶圓堆疊技術，開發高容量、高頻寬、低延遲、低功耗之記憶體模組，並透過深化客戶合作與確保供應鏈彈性，持續推動技術創新，穩固產品獨特性與市場領先地位。未來進駐園區後，南亞科將持續深化在地生產與技術研發，提升國內高效能記憶體產品之自主研發與製造專業能力，並帶動南部半導體產業聚落及人才培育。

除南亞科之外，至於其他公開8件投資案包括：台灣韓松電子材料於橋頭園區投資8億元，主要從事半導體關鍵化學材料之研發與製造，強化台灣半導體產業鏈關鍵材料供應韌性。

京和科技股於二林園區投投資9.5億元，提供無水氯化氫（AHCl）與電子級氯氣（Cl2）等關鍵特殊氣體，作為晶圓乾式蝕刻、選擇性磊晶成長及腔體清潔等核心工序之基質，並搭配即時補給與技術支援，協助客戶強化供應鏈彈性，縮短供應鏈反應時間。

芯曜半導體於新竹園區投資5.21億元，專注於碳化矽SiC單晶長晶，有助補強我國化合物半導體上游材料供應能力，提升關鍵材料自主性及供應鏈韌性。

寳碩智匯科技為南寶樹脂所投資之新創AI公司，於新竹園區投資2億元，主要產品為數位孿生（Omniverse Digital Twin）應用服務，研發團隊將打造融合Nvidia Ready Open USD的新平台，百分之百符合物理定律的模擬、萬倍速AI與機器人訓練，可實現預測性維護與節能，並協助新建廠房減少設計變更、縮短建廠工時，使台灣IC製造與封裝測試廠廠商可提早量產，大幅提升產業競爭力。

豐譽智慧動能於宜蘭園區投資0.25億元，將開發全方位「智慧工地系統」，包含環境監測及冷熱危害警示系統。廣運航太於宜蘭園區投資0.88億元，主要從事航太、無人機、AI智慧製造及低空經濟相關技術之研發與製造。

凡事可於高雄園區投資0.2億元，研發生產牙科及骨科用之手機、手術動力系統及精密零配件；鈞匠科技在臺中園區投資0.3億元，將串聯「鈣鈦礦電池供應、創能建材整合、綠建築應用」產業鏈。