LG推新一代StanbyME 2 Max 螢幕放大至32吋4K、售價3.69萬元

瞄準居家娛樂與移動觀影商機，台灣LG電子1日宣布推出全新「LG StanbyME 2閨蜜機第二代Max」，升級搭載32吋4K UHD面板與第三代α8 AI 4K影音處理晶片，電池續航力最長可達4.5小時，並加入可拆卸壁掛設計，官方建議售價為新台幣36,900元。

LG先前推出的StanbyME系列打破傳統電視固定於客廳的收視型態，主打可任意移動的生活風格螢幕。台灣LG電子董事長金建一指出，StanbyME 2日前在台灣嘖嘖募資平台創下突破3,200萬元的成績，顯示移動觀看螢幕在市場具備高度需求；此次推出第二代Max版本，主要是將使用情境從個人追劇進一步拓展到家庭共享。

硬體規格方面，StanbyME 2 Max螢幕尺寸從前代的27吋放大至32吋，解析度同步提升至4K（3,840x2,160），採用側光式面板與原生60Hz更新率。核心晶片導入第三代α8 AI 4K影音處理器，具備AI智慧影像超級升頻技術，並支援Dolby Vision與Dolby Atmos杜比全景聲，透過軟體演算法最高可模擬11.1.2聲道環繞音效。

在移動與擺放彈性上，該機內建大容量電池，在不插電狀態下最長可連續播放4.5小時。除了原有的One Click移動式滾輪支架外，機身亦具備可拆卸機構，螢幕拆卸後重量為5.6公斤，可搭配壁掛配件固定於牆面使用；內建的LG Gallery+則收錄逾百款藝術畫作，待機時可直接切換為居家數位畫框。

系統軟體搭載最新webOS 26，原廠並提供5年系統升級保證。機身內建LG Channels免費串流服務，開機即可觀看新聞、電影與綜藝等頻道內容，連網部分支援Wi-Fi 6E傳輸規格，並相容Apple AirPlay與Apple Home等智慧家庭生態系。

LG StanbyME 2 Max支援吊掛與 LG Gallery+，讓螢幕化身居家藝廊。業者／提供

LG StanbyME 2 Max結合 AI 影音科技，打造沉浸觀影體驗。業者／提供