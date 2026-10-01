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英飛凌在泰國啟用全新後段製造樞紐 為未來成長新添韌性產能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英飛凌泰國後段封裝廠舉行完工典禮。英飛凌決策層團長和與會的泰國及德國官員合影。圖／英飛凌提供
英飛凌泰國後段封裝廠舉行完工典禮。英飛凌決策層團長和與會的泰國及德國官員合影。圖／英飛凌提供

英飛凌今日在泰國曼谷府北欖府（Samut Prakan）正式啟用全新後段製造基地，開幕儀式由泰國總理阿努廷．查維拉空（Anutin Charnvirakul）與英飛凌營運長 Alexander Gorski 共同見證。該基地將強化並進一步多元化英飛凌的全球製造佈局，同時增添產能以支援未來成長。坐落於東南亞核心位置的策略據點，此製造基地將在數位化、電氣化與能源轉型推動下，於半導體長期需求持續成長之際，強化英飛凌全球服務客戶的能力。

新廠以未來的成長性為設計核心，可擴充至多達五座廠房，將使曼谷具備長期成為英飛凌全球最大後段製造基地之一的潛力。身為英飛凌全球多元化製造網絡的策略性補充，此基地與英飛凌前段製造產能的持續擴充相互呼應。

英飛凌營運長 Alexander Gorski 表示：「讓曼谷成為我們全球製造佈局中如此重要新據點的關鍵，在於其獨特的地理位置與成長潛力。我們在東南亞的心臟地帶建立一個全新樞紐，周圍是快速成長的生態圈，並具備絕佳的全球物流連結。這有助於我們進一步在各區域分散製造網絡，並以具韌性的產能及高度彈性服務客戶。我們以未來為藍圖建構曼谷基地。從第一座廠房(Module A) 起步，該基地可逐步擴展至多達五座廠房，為我們提供特有的可擴充性，以支援未來成長。」

泰國總理阿努廷．查維拉空表示：「英飛凌在泰國曼谷府北欖府啟用全新後段製造基地，是對於泰國成為領先半導體據點的未來深具信心。我們將攜手推動泰國半導體生態圈，強化我國在全球價值鏈中的角色，並為下一代創造新的機會與高技能工作。我們歡迎英飛凌的長期投入，並期待持續深化雙方合作。」

英飛凌目前在泰國約有350 名員工，並預計在第一座廠房逐步提升產能後，增至約 1000 名員工。除了製造業務外，英飛凌亦透過與大學、教育機構及產業夥伴合作，支持人才培育。

英飛凌 泰國 韌性

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