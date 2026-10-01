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宏齊新任總經理 由前光寶科光電事業部總經理廖守彥接任
LED封裝廠宏齊（6168）1日公告高層人事異動，經董事會決議進行職務調整，由光寶科光電事業部前總經理廖守彥接任總經理一職，原兼任總經理的董事長汪秉龍交棒並專任董事長，相關人事任命即日起生效。
宏齊近年積極調整營運體質，持續推進不可見光、Mini LED等新利基型領域布局，此次延攬具備豐富光電產業實戰經驗的廖守彥出掌營運兵符，市場預期將借重其在光電元件及事業拓展的專業歷練，強化公司在高階光電市場的競爭實力與產品組合優化。
原總經理汪秉龍則卸下兼任職務，回歸專注董事長策略擘劃與集團長遠發展。
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