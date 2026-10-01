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統一資訊攻 AI 生活服務！「i 住家」進駐 OPENPOINT 搶攻1.5萬社區

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一資訊發表全新「i住家」AI 生活服務平台。統一資訊／提供
統一資訊發表全新「i住家」AI 生活服務平台。統一資訊／提供

統一（1216）旗下統一資訊 1 日發表全新「i住家」AI 生活服務平台，以日常高頻需求為核心，整合餐廳訂位、外送快遞等 12 項多元服務，打造一站式智慧生活服務入口。現已正式進駐 OPENPOINT APP，打進逾 2,000 萬 uniopen 會員生活圈；同時整合樺康智雲、中保好生活、窩福社區、東京都物業等社區服務業者，搶進各地 15,000 個社區大樓。

統一資訊「i住家」整合食、醫、住、行、預、樂等多元生活場景，目前已上線 12 項服務，包含 EZTABLE 餐廳訂位、foodomo 美食與生鮮雜貨外送、PinMed 診所掛號、藥局領藥諮詢、太子物業的水電修繕、DUSKIN 的居家清潔、中嘉寬頻光纖上網、黑貓宅急便宅配服務、7-ELEVEN i 預購、限時購商城、Payeasy 吃喝玩樂電子票券及 WatchTV 影音娛樂，持續擴展 AI 服務生態圈。

「i住家」導入 LumineOne AI 技術，消費者只要文字或語音輸入，就能透過 AI Agent 解析並搜尋各類生活服務，並快速導引至對應服務頁面。例如忙碌的上班族，用「講的」預訂餐廳、預約冷氣清潔的家庭大小事，LumineOne 智慧管家就能直接推薦適合的服務選擇，省去瀏覽多個網站、比較與完成預約的大量時間！無論是尋找水電修繕、居家清潔等生活服務，LumineOne 智慧管家也能直接推薦服務選項，並協助消費者完成快速預訂。

此外，「i住家」攜手樺康智雲、中保好生活、窩福社區、東京都物業等社區服務搶進 15,000 個社區大樓，將一站式生活服務進一步深入社區日常。從社區居民常見的生活需求出發，「i住家」也推出藥局領藥服務，整合連鎖及社區藥局，串聯近 300 家藥師駐點的藥局。除了可辨識處方箋與推薦領藥藥局外，還可一鍵連結藥局 LINE 官方帳號，協助消費者與藥師即時聯繫確認領藥資訊，讓領藥更便利安心。

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