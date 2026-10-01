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昶瑞機電深化日本無人機布局 攜手大分縣鏈結產官學合作

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
左三大分縣府嶋川智蔚副知事，右三昶瑞機電楊偉成總經理。公司／提供
左三大分縣府嶋川智蔚副知事，右三昶瑞機電楊偉成總經理。公司／提供

昶瑞機電（7642）積極擴展日本無人機市場版圖，日前以贊助日本J2大分三神職業足球隊為契機，由總經理楊偉成率團赴日拜會大分縣政府及當地產業協會，全面鏈結日本產官學資源。隨大分縣知事佐藤樹一郎1日率團訪台交流，雙方互動進一步升溫，昶瑞也正評估針對當地業者展開送樣測試，加速推進實質業務合作。

昶瑞指出，團隊於上月25日上午拜會大分縣副知事嶋川智蔚及行政團隊，深入掌握大分縣無人機產業發展政策、市場需求與在地環境。在縣府引介下，昶瑞隨後於當日下午與大分縣無人機協會會長村井雄司及多家當地無人機業者會晤對接。

楊偉成在會中親自介紹無人機動力模組與核心技術優勢，雙方針對實際應用場域、馬達客製化規格與運行性能深入交換意見，後續將依據日本業者需求確認規格，並著手安排送樣測試。

除官方與產業鏈對接，昶瑞透露，團隊上月赴日期間，亦特別走訪大分縣立情報科學高校，與其無人機足球代表隊面對面交流。該隊伍曾在2025年國家對抗賽中擊敗地主韓國代表隊，奪下Class 20組別首屆世界冠軍。座談中，選手們針對機體動力輸出、操控靈敏度及耐用度等實戰問題踴躍提問。

楊偉成表示，透過與第一線選手直接對話，團隊逐一針對各項操作痛點提出工程改善與解決方案，獲得許多寶貴的第一線操作回饋，這將作為未來動力系統及足球無人機產品持續優化的重要參考依據。

昶瑞表示，此次大分之行橫跨地方政府、公協會、無人機系統廠到第一線競賽選手，完整接觸日本無人機產業不同層面的實際需求，不僅更加了解日本市場脈動，也取得珍貴的產品開發與市場資訊，收穫豐富，為未來拓展日本及國際商業化應用奠定穩固基礎。

無人機 日本 布局

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