台積電中科1.4奈米新廠助攻！台中半導體產值破1.5兆 供應鏈大擴廠

台中半導體板塊強勢擴張！根據經濟部最新調查，台中市積體電路產業7年營收暴增逾7000億元，整體規模破1.5兆元。隨著台積電中科二期1.4奈米建廠加速進行，吸引設備、封測及關鍵零組件等供應鏈大廠加碼投資。

中科管理局表示，台積電中科二期規畫興建四座1.4奈米廠。第一座P1廠完成鋼構結構體，正施工樓板與外牆，預計明年初完工。第二座P2廠基礎廠房建設，預計明年10月完工，這2廠有望提前在明年陸續投入量產；P3廠預計2028年第2季完工，P4廠訂同年第4季完工。

台中市經發局說明，依據經濟部工廠校正及營運調查資料顯示，台中市積體電路製造業營業額由2018年的2432億元，成長至2024年4684億元，推估去年營收約達5600億元，成長逾3000億元；加上中科由2018年5147億元增至去年9419億元，增加逾4000億元，7年合計成長逾7000億元，整體規模達約1.5兆元。

經發局指出，積體電路製造業占台中市整體製造業營業額比重也由2018年約11%，提升至2014年約19%；隨台積電中科1.4奈米新廠建設持續推進，台中產業加速轉型並切入半導體供應鏈。

經發局長張峯源表示，全球最大手機鏡頭製造商大立光今年投資逾80億元，在精密機械園區及台中產業園區購置7座廠房；設備廠志聖、鴻勁精密與聖凰科技等也紛紛擴建廠房與水湳研發中心，強攻 AI 與先進封裝測試設備需求。

經發局指出，半導體材料、設備及關鍵零組件業者也持續擴大投資。巨菱精密化學、新萊應材已相繼設立台中港廠與梧棲新廠，三福氣體、李長榮先進材料及聯華林德氣體等化材巨頭也加碼投資。

經發局強調，市府將持續透過「投資台中」單一窗口及跨局處協調機制，協助企業排除投資障礙、加速投資落地，落實各項台中投資計畫，持續完善半導體產業發展環境。

經濟部最新調查，台中市積體電路產業7年營收暴增逾7000億元，整體規模破1.5兆元。圖／台中市經發局提供