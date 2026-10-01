仁寶從現場實際需求出發 推動AI Agent應用

仁寶（2324）除了AI視覺技術在智慧製造上的應用，也同步持續探索AI與員工及企業管理流程協作的創新模式。陳益昌副總表示，仁寶推動AI轉型的核心理念，不在於導入多少新技術，而在於能否真正解決企業現場問題，並讓成功經驗持續複製與擴散。

此次榮獲智慧管理轉型獎的「AI Agent賦能員工」，是一個可持續演進的智慧代理管理平台，透過整合企業資料、專業知識與工作流程，能協助員工快速取得資訊並執行任務，讓AI從單點工具進一步進化為員工能力的延伸。

仁寶從製造現場的實際需求出發，透過AI視覺、共通模型與AI Agent等創新應用，將第一線製造與管理經驗轉化為可複製、可擴展的AI能力，推動AI應用從單點導入逐步邁向規模化發展。

陳信仲資深副總進一步表示：「AI轉型不僅是技術升級，更是企業文化與人才能力的全面進化。我們希望透過 AI 與數據，把長期累積的製造經驗、專業知識與人才智慧，轉化成可以持續累積與演進的企業能力。讓仁寶成為一個持續學習、快速應變、自我進化的智慧企業，建立面向未來的長期競爭力。」