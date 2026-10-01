南亞科擴廠確定落腳屏科園區 屏東縣政府：樂觀其成、產業升級新契機

台塑集團旗下南亞科擴廠選址確定落腳屏東，今通過國科會審查，宣布投資屏東科學園區，屏東縣政府表示，樂見其成！期待高科技大廠落腳屏東，為屏東產業升級帶來新的契機與更多的就業機會，促進經濟發展。

「高科技廠商的進駐與布局絕對不是一蹴可幾！」屏東縣政府表示，屏東科學園區從2022年行政院核定籌設計畫後，同年7月啟動招商，2023年5月19日展開公共工程施作預計明年完成，有多家廠商同步動土建廠中，今再加上南亞科技核准入園，充分證明國家政策「大南方新矽谷」S 廊帶已正式延伸至屏東，讓屏東正式跨入半導體國家隊、站上全球供應鏈的關鍵版圖。

南亞科技申請在屏東園區設立分公司，主要從事先進半導體3D晶圓封裝及測試業務。公司以矽穿孔與晶圓堆疊技術，開發高容量、高頻寬、低延遲、低功耗之記憶體模組，並透過深化客戶合作與確保供應鏈彈性，持續推動技術創新，穩固產品獨特性與市場領先地位。

屏東縣府表示，南亞科技選擇落腳屏東，正是對屏東縣長期努力與屏東投資環境的高度肯定，企業之所以能安心投資，是因為屏東早在產業進駐前便提早部署高鐵特定區，打造宜居宜業引鳳基石。

屏東縣表示，縣府早已備妥穩定水電、綠能與土地資源；交通上推進高鐵南延、高屏二快屏東端動土與台鐵六塊厝站西遷；生活與教育上結合屏科實中招生、大專院校產學合作、四大醫學中心醫療網，並搭配育兒津貼、優惠房貸與社會住宅；休閒上更打造國際棒球場與藝文場域。當高鐵正式進站時，呈現在大家面前的將是一座準備就緒、能讓科技人才無後顧之憂的科技新城。

屏東縣政府表示，南亞科技與科技大廠進駐，為屏東帶來在地高薪就業機會，讓屏東的孩子不需要再離鄉背井，更能吸引青年與專業人才回流。高科技量能將帶動在地產業鏈發展，甚至加速傳統農漁業的智慧升級，為屏東整體經濟注入強勁動能。

「屏東已經做好萬全準備」，縣府表示，縣府團隊持續以最優質、高效服務扮演企業最堅實的後盾，誠摯歡迎更多優秀企業選擇屏東，攜手共創高科技產業與地方發展雙贏的新局。

屏東科學園區全區面積123.04公頃。屏東科學園區內設有28公頃半導體供應鏈專區，台積電統籌整體規畫，台積電興建辦公大樓，將檢驗測試、製程改善等，協助供應鏈技術創新及提升，維持國家半導體的領先地位。這座專區是台灣首個以建設晶元廠廠房及設施為核心的產業聚落，專區將群聚建廠高階材料、元件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商，專區在今年6月動工。

屏東科學園區全區面積123.04公頃，園區內相關工程興建中。記者劉學聖／攝影

屏東科學園區全區面積123.04公頃，園區內相關工程興建中。記者劉學聖／攝影

屏東科學園區內正興建相關公共建設。聯合報系資料照

屏東科學園區內正興建相關公共建設。聯合報系資料照