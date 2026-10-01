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ASML獲「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」外商企業組第一名

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
ASML獲「天下永續公民獎」外商企業組冠軍，由副總裁暨台灣區總經理汪佳慧受獎。圖／ASML提供
ASML獲「天下永續公民獎」外商企業組冠軍，由副總裁暨台灣區總經理汪佳慧受獎。圖／ASML提供

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）六度獲得「天下永續公民獎」肯定，今年同時獲得「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」外商企業組第一名。ASML表示，永續並非單一專案或階段性目標，而是從提升先進設備能源效率，到人才培育與職涯發展，將永續理念融入企業營運與發展策略。

ASML副總裁暨台灣區總經理汪佳慧表示，科技創新與永續發展必須同行。不只透過產品設計與技術創新提升設備能源效率，也將淨零承諾落實到自身營運與供應鏈，讓永續從企業內部延伸至整個半導體生態系。我們也透過人才培育與社區投入，將企業的專業與資源轉化為更長遠的影響。

在環境永續方面，ASML將設備能源效率納入技術發展方向，著手降低產品使用階段的能源消耗。2026 年每片曝光晶圓能耗2018年降低約67%。隨著設備效能與生產力提升，ASML也同步改善能源使用效率，在支持先進製程發展的同時，降低每片曝光晶圓所需的能源。

在企業營運與價值鏈管理上，ASML設定明確的淨零路徑。ASML台灣已於2025年達成全據點100%使用再生電力，全球營運亦於同年達成100%使用再生能源。下一階段將以2030年上游供應鏈達成淨零為目標，並於2040年實現涵蓋自身營運、供應鏈及產品使用階段的整體價值鏈淨零，較聯合國 2050 淨零目標提前 10 年。

ASML也將企業資源與員工力量投入社區，與安得烈慈善協會合作提供客製化膳糧食物箱，支持弱勢家庭；並攜手自然保育與環境資訊基金會（TNF），保護林口 18000 平方公尺的重要淺山棲地，將永續行動延伸至社會關懷與生物多樣性保育。

ASML也透過 Talent 2030 人才永續藍圖，將人才策略從「填補職缺」轉向「培養具備持續學習與成長能力的人才」。除了能力培養，ASML 也提供更多元的職涯發展選擇，透過職涯檔案、內部職涯平台、職涯探索活動與短期跨域專案等機制，協助員工盤點能力、探索發展方向，並累積跨部門、跨職能與跨國經驗。推動一年後，已有逾半數台灣員工建立職涯檔案，進一步支持內部人才流動與關鍵人才發展。

ASML 永續 淨零

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