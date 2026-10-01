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仁寶 AI 轉型獲肯定 榮獲數位轉型鼎革獎雙獎

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）持續推動AI轉型，深化人工智慧於製造與企業管理領域的應用，轉型成果再獲外界高度肯定。仁寶於第六屆數位轉型鼎革獎中，以「智造之眼」高精度AI視覺辨識平台榮獲「智造升級轉型獎」首獎，並以「AI Agent賦能員工」可持續演進的智慧代理管理平台榮獲「智慧管理轉型獎」績優獎，展現AI從智慧製造到智慧管理的創新應用成果。

「智造之眼」高精度AI視覺辨識平台針對高速製造現場的實際需求打造，從軟體演算法延伸至光學與硬體設計，成功解決產品高速移動下的取像與運算挑戰，讓產品在傳送帶持續運行過程中即可完成即時取像與AI判讀。

此外，仁寶重新定義AI辨識模型架構，將上萬個材料料號進行歸納，再結合料號規則建立共用模型，使建模工作量降低超過90%。團隊更將品質標準細分為九個等級，協助不同產線建立一致的異常判定標準，再透過AI進行學習與訓練。

透過「Standardize → Replicate → Scale」的推動模式，仁寶將經驗與標準轉化為可快速複製的AI能力，進一步跨機種、跨產品及跨產線擴展，目前已規模化部署至超過500個站點。「智造之眼」不僅有效提升產品檢測準確度與生產品質，更協助工廠降低人工檢測負擔及誤判風險，讓AI從單點應用逐步發展為可規模化的製造能力。

此次於第六屆鼎革獎獲得雙重肯定，不僅展現仁寶在AI技術研發與實際落地上的成果，也彰顯公司以AI驅動數位轉型、提升全球營運競爭力的長期承諾。

仁寶 人工智慧

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