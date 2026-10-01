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仁寶導入AI Agent展數位轉型成效 獲鼎革獎「智造升級轉型獎」首獎

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

仁寶（2324）持續推動AI轉型，深化人工智慧於製造與企業管理領域的應用，轉型成果再獲外界高度肯定。仁寶於第六屆數位轉型鼎革獎中，以「智造之眼」高精度AI視覺辨識平台榮獲「智造升級轉型獎」首獎，並以「AI Agent賦能員工」可持續演進的智慧代理管理平台榮獲「智慧管理轉型獎」績優獎，展現AI從智慧製造到智慧管理的創新應用成果。

鼎革獎為國內具指標性的企業數位轉型獎項之一，表彰企業運用數位科技推動創新變革與經營轉型的卓越成果。今年仁寶在115家參與企業及機構中脫穎而出，一舉獲得首獎及績優獎雙重肯定，展現近年來深耕AI技術研發及推動企業數位轉型的具體成果。

1日頒獎典禮由仁寶全球策略長暨轉型長陳信仲資深副總，以及共同軟體研發本部陳益昌副總分別代表領獎。兩項殊榮分別肯定仁寶運用AI提升製造品質與效率，以及透過AI Agent推動工作流程及企業管理優化的實踐成果。

「智造之眼」高精度AI視覺辨識平台針對高速製造現場的實際需求打造，從軟體演算法延伸至光學與硬體設計，成功解決產品高速移動下的取像與運算挑戰，讓產品在傳送帶持續運行過程中即可完成即時取像與AI判讀。部分產線每6至10秒即可產出一台筆記型電腦，系統每秒可同步完成20多項檢測，無須改變既有產線節奏，即能有效提升檢測效率與品質穩定度。

此外，仁寶重新定義AI辨識模型架構，將上萬個材料料號歸納為約80至100種元件類別，再結合料號規則建立共用模型，使建模工作量降低超過90%。團隊更將品質標準細分為九個等級，協助不同產線建立一致的異常判定標準，再透過AI進行學習與訓練。

透過「Standardize → Replicate → Scale」的推動模式，仁寶將經驗與標準轉化為可快速複製的AI能力，進一步跨機種、跨產品及跨產線擴展，目前已規模化部署至超過500個站點。「智造之眼」不僅有效提升產品檢測準確度與生產品質，更協助工廠降低人工檢測負擔及誤判風險，讓AI從單點應用逐步發展為可規模化的製造能力。

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