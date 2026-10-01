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國科會柏板南亞科從雲林逆轉落腳屏東 雲林縣長張麗善發話了

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國科會今天拍板南亞科逆轉落腳屏東科學園區，雲林縣長張麗善認為雲林水電、人才各項條件俱佳，卻無法獲中央青睞，但她不擔心，會再努力創造更好環境，相信會有更好企業會來。記者蔡維斌／攝影
國科會今天拍板南亞科逆轉落腳屏東科學園區，雲林縣長張麗善認為雲林水電、人才各項條件俱佳，卻無法獲中央青睞，但她不擔心，會再努力創造更好環境，相信會有更好企業會來。記者蔡維斌／攝影

台塑南亞科原有意落腳雲林，最近傳出轉向至屏東科學園區，今天國科會審核後拍板定案，如同預期選定屏東，雲林縣長張麗善今天表示，她認為中央應要尊重企業的意願，其實雲林水、電、地、工、人才都不缺，中央今天會這樣決定，對區域發展並非一個理想的評定，以雲林這樣好條件，他並不擔心，相信未來還有爭取其他企業的機會。

南亞科從今年八月即傳出有意落腳雲林虎尾產業園區29.75公頃土地，最近卻傳出出現變數，可能轉向選定屏東科學園區，雲林縣長張麗善也以雲林的優良條件，對外表達不到最後仍不放棄的決心，期待能迎來好消息，但今天國科會審查後，一如先前傳聞拍板選定屏東。

對此，雲林縣長張麗善今天受訪時，認為中央在整體經濟及區域均衡發展下，應要尊重企業的意願，她說，其實雲林不缺水不缺電不缺工也不缺人才是眾所周知，以今天中央這樣的裁定，她認為對整個區域發展，不是一個理想的決定。

但她強調，對於這種結果她並不擔心，未來還是會持續努力，相信只要努力提供更好的環境，會有更好的企業進駐雲林。

被追問這次雲林爭取失利，是否卡在農業用地變更的問題，她直言，說是水電或土地的問題都不是問題啦，關於用水等問題，早在2024年6月17日就獲經濟部水利署同意，但最後的關鍵點還是行政院一只公文「用重大建設」來核定，既然是「重大建設」，那所謂的水電或土地，就都不是問題，至於行政院是什麼考量，她就不清楚了。

國科會今天拍板南亞科逆轉落腳屏東科學園區，雲林縣長張麗善認為中央這項決定有失整體發展均衡，並不理想，但她不擔心，只要再努力提供更好環境，相信會有更好的企業來雲林。記者蔡維斌／攝影
國科會今天拍板南亞科逆轉落腳屏東科學園區，雲林縣長張麗善認為中央這項決定有失整體發展均衡，並不理想，但她不擔心，只要再努力提供更好環境，相信會有更好的企業來雲林。記者蔡維斌／攝影

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