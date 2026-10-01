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三星手機平板再調漲 估記憶體需求熱到明年底

中央社／ 台北1日電
AI推升記憶體需求，三星今天在台推出新款平板電腦售價調漲，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙看好平板市場「量增價揚」，三星手機將自10月起調漲價格。 路透社
AI推升記憶體需求，三星今天在台推出新款平板電腦售價調漲，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙看好平板市場「量增價揚」，三星手機將自10月起調漲價格。 路透社

AI推升記憶體需求，三星今天在台推出新款平板電腦售價調漲，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙看好平板市場「量增價揚」，三星手機將自10月起調漲價格。他預期，記憶體需求熱度將延續至明年底，漲價壓力仍在，三星台灣明年銷售額目標年增雙位數成長。

三星觀察，平板應用已不限於影音娛樂，進一步延伸至課堂學習、行動辦公與專業內容創作，帶動市場熱度攀升，2026年前8月台灣整體平板銷售量年增7.5%。

台灣三星今天宣布推出Galaxy Tab S12旗艦系列，受到記憶體等零組件上漲，價格有所調整。因前一代平板價格因應市場動態調降，這一代價格和前2代相比大約成長新台幣5000元左右。

陳啓蒙表示，漲價根本原因來自記憶體受到AI需求龐大影響，但未來AI需求只會更多，他看好，隨著行動學習、彈性辦公與內容創作風潮蔓延，今年前9月三星在台灣平板銷售量與銷售額皆較去年同期成長超過20%；

三星看好S12系列可以比前一代平板銷售額成長雙位數，銷量成長5%。

他強調，儘管平板的價格上揚，但受到AI需求刺激，仍帶動台灣平板市場「量增價揚」，且價格調整不像筆電、手機那麼劇烈，反而挹注更多平板換機潮。

三星自10月1日起調整手機售價，首波將以S系列為主，幅度預估約落在3000至5000元，A系列也可能同步再變貴。

由於其他品牌也調漲售價，陳啓蒙表示，近期通路出現手機銷售潮，對第4季銷售樂觀。他坦言，明年通訊市場存在不少挑戰，到明年底前記憶體需求都「相當熱情」，漲價壓力仍在，三星仍對台灣市場看好年增目標雙位數成長。

針對如何因應挑戰，他指出，通訊產品除了要分眾精緻化，也要刺激消費者需求，如以實質商品、軟實力和生態系，再搭上AI需求帶動手機銷售量。他指出，漲價壓力下，「N-1（前一代）」手機市場潛力更大，目前銷售數字年成長高達3倍，三星也會評估二手機市場，目標提升手機殘值，拉近手機漲價後的距離。

競爭對手蘋果首度推出摺疊機，他表示，確實看到三星摺疊機銷售和搜尋量都成長，目前其他品牌轉三星Z系列的比例不少，Z系列較前一代年成長3成。

三星 平板 調漲

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