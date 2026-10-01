國科會通過芯曜、廣運航太等四公司進駐竹科及宜蘭 合計增資45.6億元

國家科學及技術委員會（簡稱國科會）科學園區審議會今日通過芯曜半導體股份有限公司、寳碩智匯科技股份有限公司、豐譽智慧動能股份有限公司及廣運航太股份有限公司等4案，核准投資新台幣8.33525億元，另備查2件廢止投資計畫案及13件增資案，合計增資45.588億元。

其中芯曜半導體申請於竹科投資約5.20525億元，主要產品為碳化矽（SiC）晶錠及基板材料。初期以8吋為主，並同步推進12吋技術驗證。產品涵蓋導電型、熱管理型、高阻型及光學型四大材料，可應用於功率元件、人工智慧資料中心散熱、高頻通訊及光學元件等領域。

寳碩智匯科技申請於竹科投資金額2億元，主要產品為數位孿生（Omniverse Digital Twin）應用服務，旨在透過2D CAD圖面與先進實體AI演算法整合技術，為IC製造及封裝測試產業提供秒級生成「高精度模擬」與「預測性決策」方案，核心技術將應用於解決高階晶片封裝所需之材料精準度與熱管理挑戰。

寶碩智匯為上市公司南寶樹脂所投資之新創AI公司，研發團隊將打造融合Nvidia Ready Open USD的新平台，百分之百符合物理定律的模擬、萬倍速AI與機器人訓練，可實現預測性維護與節能，並協助新建廠房減少設計變更、縮短建廠工時，使台灣IC製造與封裝測試廠廠商可提早量產，大幅提升產業競爭力。

豐譽智慧動能申請於宜蘭園區投資0.25億元，主要產品為「智慧工地系統」，包含環境監測及冷熱危害警示系統、AI電梯井墜落預防輔助系統、人臉辨識門禁系統、臨時電箱監視系統、移動式電子圍籬及監視系統、垃圾管道智能監視警示系統及智慧工地系統平台等。

本案公司專注於智慧科技應用，開發全方位的「智慧工地系統」，整合AI影像辨識、LoRa射頻模組、自動化聯動安全管理等核心技術，經由感測器或影像收集資訊，可即時現場輸出控制並傳輸至雲端提供管理人員資訊及接收警報，系統功能涵蓋即時監控、預警功能、風險告知、智能管控、數據記錄等。透過將智慧科技應用於高風險作業環境，可提供全方位工地解決方案，以「智慧減災」方式強化作業環境安全，降低職災發生率，有助於推動營建產業數位轉型，提升台灣智慧工地技術創新能量與國際競爭力。

另外廣運航太申請於宜蘭園區投資0.88億元，主要從事航太、無人機、AI智慧製造及低空經濟相關技術之研發與製造。本案公司計畫於第一年一次挹注資金，作為建廠、設備進駐及研發啟動之基礎，並於未來三年持續投入智慧工廠建置、技術升級與人才培育，強化國際供應鏈競爭力。

本案公司預計於第一年度完成航太級智慧製造基礎建構，第二年度推動智慧製造與OEM／ODM整合服務，第三年度建立無人機產業技術平台，協助臺灣無人機國家隊與國際接軌。本投資案預期將促進宜蘭園區產業聚落發展，帶動地方高階製造與研發能量提升。