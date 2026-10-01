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南亞科建廠選址涉政治考量？吳誠文：以產業需求為重、廠商自行決定
南亞科建廠選址受到關注，雲林、屏東等地方爭取投資，也有民代質疑涉及政治或選舉考量。國科會主委吳誠文表示，國科會與經濟部都在協助提供可能的建廠場域，國科會從未有政治考量，一切以產業發展需求為出發點，最終選址仍由廠商自行決定。
吳誠文今天參加「2026臺灣科普環島列車」記者會，會後接受記者採訪指出，南亞科提出建廠需求後，國科會與經濟部便同步提供協助，國科會負責科學園區，經濟部則提供適當的產業園區。不論廠商考慮雲林或屏東，國科會所屬中部、南部科學園區都提供協助。
他表示，廠商選擇建廠基地，考量的不只有園區土地，還包括員工住宅、交通及子女教育等需求。政府盡力協助，但最後仍須由廠商綜合評估決定。
至於協助內容，吳誠文說，廠商提出申請後，若不熟悉各項行政程序，國科會都會提供協助；建廠涉及的水電等需求，也會與經濟部協調。他並呼籲地方政府積極了解廠商需求，針對聯外交通、員工住宅等配套都要有。
面對外界政治考量的質疑，吳誠文表示，「國科會從來沒有這種考量。」他以台中園區擴建二期為例指出，為因應台積電需求，相關開發正持續推進，過程中遇到高爾夫球場等問題，中部科學園區也一直努力排除困難。
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