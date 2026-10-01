南亞科技進駐屏東科學園區案獲核准 將設立屏東分公司、投資金額未公布

南亞科技進駐屏東科學園區案獲核准，將設立屏東分公司，投入先進半導體3D晶圓封裝及測試業務。南科管理局表示，南亞科將運用矽穿孔與晶圓堆疊技術，開發高容量、高頻寬、低延遲及低功耗的記憶體模組，提升國內高效能記憶體產品的自主研發與製造能力，並帶動南部半導體產業聚落發展及人才培育。

國科會南部科學園區管理局今天公布最新核准入區投資案，南亞科申請於屏東園區設立分公司，與投資高雄園區的凡事可、進駐橋頭園區的台灣韓松電子材料一併獲准。不過，南科管理局此次公布資料未揭露南亞科的投資金額。

南科管理局指出，南亞科將透過深化客戶合作、確保供應鏈彈性，持續推動技術創新，強化產品特色與市場競爭力。未來進駐屏東園區後，將持續深化在地生產與技術研發，發展高效能記憶體相關封裝及測試業務。有關南亞科投資金額，今天則未揭露。

另外，韓商韓松化學申請於橋頭園區設立台灣韓松電子材料，投資金額8億元，主要從事半導體關鍵化學材料研發與製造。產品具高純度、高品質等特性，可應用於先進半導體製程及高階電子元件，預期可提升台灣先進半導體材料的本土供應能力，強化產業鏈供應韌性。

凡事可則投資2000萬元進駐高雄園區，研發生產牙科及骨科用手機、手術動力系統與精密零配件，將持續投入微創手術動力系統技術研發，推動醫材國產化。

南科管理局統計，所轄台南、高雄、橋頭、嘉義、楠梓及屏東等六大園區，今年截至10月1日共引進21家廠商，累計投資金額1081.14億元，有效核准廠商家數達304家。