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AI、半導體供應鏈加速進駐 台中精密園區7年新進投資96.7億元占逾4成

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
AI及半導體相關產業正逐步成為台中精密園區投資新動能，圖為台中精密園區空拍。中市經發局／提供
AI及半導體相關產業正逐步成為台中精密園區投資新動能，圖為台中精密園區空拍。中市經發局／提供

受惠全球人工智慧（AI）發展熱潮，台中精密園區逐步切入高科技產業供應鏈。台中市政府經濟發展局統計，近7年園區新進廠商共15家，累計投資96.7億元。其中，半導體設備與製程材料供應商4家，投資22.7億元；AI伺服器相關供應鏈2家，投資17.2億元，6家廠商累計投資39.9億元，占整體新進廠商投資額逾4成，顯示AI及半導體相關產業正逐步成為園區投資新動能。

經發局表示，精密園區原以機械設備製造業、金屬製品製造業及汽車零組件等精密製造業為主，占比近9成、約180家。隨AI快速發展，帶動AI伺服器與高階封測訂單需求成長，相關供應鏈廠商為縮短交付時程、貼近核心客戶，陸續進駐台中設廠，也帶動精密園區產業布局逐步朝高科技供應鏈延伸。

經發局指出，在半導體供應鏈方面，半導體設備商志聖工業（2467）114年半導體業務已占整體營收4成，並於115年投入14.8億元購置精科二廠，全面衝刺AI與先進封裝設備產能。

半導體載治具供應商碩頂精密早期深耕傳統精密金屬沖壓模具開發，目前已轉型為半導體先進封裝載治具方案解決業者，115年斥資4.2億元投資擴廠、提升產能。

此外，達舜精密投資1.5億元購置廠房，衝刺晶片散熱材料生產量能；半導體控制設備商靄崴科技則投資2.2億元購置廠房，擴建半導體相關設備生產線。

從先進封裝設備、載治具、晶片散熱材料到半導體控制設備，相關廠商持續進駐投資，進一步擴充園區半導體供應鏈量能。

經發局表示，在AI伺服器供應鏈方面，日月光（3711）投控旗下雲端伺服器製造商環鴻科技，憑藉核心產品線、硬體能力與散熱供電管理技術的優勢，在雲端伺服器市場持續布局，115年斥資約11.5億元購置園區土地與廠房擴充產線；伺服器電源線材供應商映興電子（3597）則投資5.7億元購置新廠，衝刺相關材料供應量能。

經發局補充，前述6家AI及半導體相關廠商之中，有5家為114年後進駐投資，顯示近年AI發展熱潮及半導體相關企業投資台中所帶動的群聚效應，正進一步挹注精密園區投資動能。

展望未來，經發局將持續掌握產業發展趨勢，協助企業投資布局，推動精密製造既有優勢與AI、半導體等高科技產業鏈結，持續強化台中產業聚落競爭力。

志聖投入14.8億元購置精科二廠，全面衝刺AI與先進封裝設備產能，圖為訪廠照片。中市經發局／提供
志聖投入14.8億元購置精科二廠，全面衝刺AI與先進封裝設備產能，圖為訪廠照片。中市經發局／提供

台中精密園區逐步切入高科技產業供應鏈，近7年園區新進15家廠商，累計投資96.7億元。中市經發局／提供
台中精密園區逐步切入高科技產業供應鏈，近7年園區新進15家廠商，累計投資96.7億元。中市經發局／提供

半導體 台中 供應鏈

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