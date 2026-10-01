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iPhone 18 Pro 系列大陸上市首周銷量年增12% Apple 第38周銷售居首

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
蘋果iPhone 18 Pro系列18日在大陸開賣。圖／取自虎嗅網
蘋果iPhone 18 Pro系列18日在大陸開賣。圖／取自虎嗅網

即使市場傳出蘋果（Apple）新推出iPhone 18 Pro系列買氣不如預期，但根據研調機構Counterpoint Research最新《中國智慧型手機每周銷量追蹤報告》研究，iPhone 18 Pro系列於9月18日在中國開賣，在第38周僅計入前三天銷售的情況下，銷量較去年同期 iPhone系列成長12%。新機上市後，Apple在第38周中國智慧型手機市場的銷售市占達 33%，居市場首位。

中國智慧型手機單周銷量自7月以來持續呈現雙位數年減。在消費需求偏弱及記憶體成本上升的背景下，市場整體表現仍面臨壓力。預期隨著9月多款新機上市，預期將支撐市場較前期回升。

Counterpoint Research 資深分析師Ivan Lam 表示，基本款iPhone 18延後上市，可能促使部分消費者轉向Pro系列。多款中國品牌旗艦機價格上漲超過200美元，也提高高階智慧型手機的價格基準，使 iPhone Pro系列與競爭產品之間的價差縮小。除Apple外，華為推出採用寬螢幕直板設計的Pura X View，搭載16:9.5螢幕比例。其產品形態、定價與旗艦級規格，支撐上市初期銷售。

Counterpoint Research 研究分析師Shiwen Ma表示，Pura X View將折疊手機的寬螢幕體驗導入無轉軸的直板手機，為希望使用更大螢幕、但不希望負擔折疊機較高價格或較厚機身的消費者，提供另一種產品選擇。因iPhone Duo、Xiaomi 18 Fold在內的寬螢幕折疊手機陸續推出，Pura X Max上市數月後銷售有所回升。

中國Android手機品牌在9月陸續推出新一代旗艦產品，多數機型在中國十一長假前上市。受到記憶體成本上升影響，新一代旗艦手機價格較前代提高，其中高記憶體容量版本及採用 2nm SoC 的機型，價格漲幅相對較大。

Counterpoint Research預期，價格上升可能對消費需求形成壓力，因此新一代中國Android旗艦機在 2026年第4季的銷量可能低於前一代產品。

中國智慧型手機市場自7月以來單周銷量持續年減，但9月進入新一輪旗艦機上市周期，蘋果、華為及中國Android品牌陸續推出新品，預期市場將較前期回升。記憶體與先進製程SoC成本上升逐步反映在旗艦手機售價。未來幾個月，新機換機需求與價格上升對消費需求的影響，將是觀察中國智慧型手機市場第4季表現的重要因素。

Apple iPhone 大陸 iPhone 18 Pro

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