程曦資訊上櫃前業績發表會 產官學界領袖出席參與

數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）預計於今年第4季正式掛牌上櫃，本次發表會邀請多位貴賓親臨現場，共同見證程曦資訊由企業流程委外服務持續朝AI企業流程再造（AI BPR, Business Process Reengineering）發展的重要時刻。

本次業績發表會特別邀請產官學界多位重量級領袖出席致詞，高度肯定程曦資訊的產業實績與前瞻佈局。 櫃買中心副總經理李淑暖指出，程曦資訊深耕客戶營運多年，服務範疇涵蓋政府與指標企業，具備專業執行經驗及高達九成的客戶黏著度，期待公司未來透過AI賦能持續創造成長動能。

兆豐證券董事長陳佩君也表示，程曦資訊長期深耕BPO服務，近年更積極導入AI應用，全面提升服務效率、品質與企業附加價值，十分看好公共服務數位化及委外需求帶來的廣闊發展空間。

除了主管機關與主辦承銷商的相挺，現場亦邀請產業界重量級領袖共襄盛舉。家登精密工業（3680）董事長邱銘乾分享：「與黃士軍董事長相識超過30年，非常肯定其持續帶領公司轉型，並將內部AI實踐經驗分享予中小企業，成為協助產業數位轉型的重要力量。」

展望未來，程曦資訊將以擴大公部門服務覆蓋率、強化民間企業市占率及發展AI企業流程再造（AI BPR）顧問服務為三大營運核心，並推動AI相關新業務朝顧問年約及模組化訂閱平台發展，由客服委外服務商持續朝企業AI轉型方案提供者邁進。

程曦資訊表示，公司深耕客戶關係管理（CRM）與企業流程委外服務（BPO）逾30年，2025年案件續約率達93％。