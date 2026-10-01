美光台中 HBM 先進封裝二廠本月中啟用 桃園 EUV 新廠預計2028年上線

美光加快台灣AI記憶體產能布局。美光台灣董事長盧東暉1日表示，台中先進封裝二廠預計10月中完成改造並啟用，後續將展開設備搬入、安裝及調試；桃園Fab 11E新廠則以2028年上線為目標，除導入EUV製程，建築設計也預留未來High-NA EUV設備需求。

盧東暉指出，隨著HBM需求持續增加，美光原有的台中後段封測空間已不敷使用，因此自去年起將一座傳統製造廠房改造成第二座先進封裝廠，預計10月中交由製造團隊進駐。

不過，廠房啟用不等於立即量產。盧東暉說，完成改造後，真正繁重的工作才開始，包括設備搬入、安裝及調試，反映美光正加快擴充台灣HBM後段製造能力。

桃園方面，美光已於7月30日為Fab 11E舉行動土典禮。由於原有廠房的樓板承重、無塵室高度與維修空間難以滿足EUV設備需求，美光決定興建專用廠房，讓桃園基地未來可導入更先進的DRAM製程。

盧東暉表示，美光興建Fab 11E時不只考慮目前的EUV設備，也將未來High-NA EUV對樓板承重及廠房空間的需求納入設計，目標是讓廠房具備未來20年的使用彈性。不過，這代表Fab 11E具備支援下一代設備的條件，並非美光已公布2028年導入High-NA EUV量產。

除台中與桃園外，美光目前也同步擴充銅鑼及台南廠區。盧東暉形容，各廠每天都面臨客戶催促交貨，現階段最大的限制已不完全是無塵室空間，而是設備交期、工程人才與特殊材料能否及時到位。

截至今年6月，美光在台累計投資已超過新台幣1.6兆元，其中約一半集中於最近4年。盧東暉表示，最近4年的投資規模，約等於此前25年的總和，顯示AI與HBM需求正明顯加快美光在台擴產速度。