崇越深化日本半導體布局 峻川商事福岡營業所10月啟用

半導體關鍵材料整合服務廠商崇越（5434）持續拓展日本市場，旗下日本子公司峻川商事株式會社於10月1日正式啟用福岡營業所。加上東京總公司與熊本營業所，峻川商事在日本已有三個據點，將以福岡為服務樞紐，提升九州半導體聚落的即時支援能力，並拓展新業務機會。

福岡市是九州重要的交通與經濟中心，具備海、陸、空交通優勢。崇越首席執行長陳德懿表示，過去公司以熊本為據點深耕九州，如今設立福岡營業所，可運用當地密集的航線與新幹線網絡，向南連結長崎影像感測器聚落，向北串聯廣島先進記憶體產業，更迅速掌握新廠擴建商機與客戶需求。

陳德懿指出，福岡據點將協助崇越科技回應晶圓代工新廠及整合元件製造廠（IDM）對先進材料、設備與高階零組件的多元需求，進一步強化在日本半導體產業鏈的在地服務。

崇越表示，未來將與峻川商事持續評估日本據點拓展計畫，並透過供應鏈與價值鏈平台，將更多優質產品與服務帶給客戶。