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Gartner 預估今年全球半導體收入達1.6兆美元 記憶體占過半

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

商業與技術洞察公司Gartner預測，2026年全球半導體營收達到1.6兆美元，較2025年8,090億美元年增達92%；預計2027年半導體收入達到1.9兆美元。

Gartner研究總監Ben Lee表示，半導體產業進入一個本質上全新的增長階段。在AI基礎結構持續投入、超預期記憶體漲價週期驅動下，產業擴張速度正在大幅加快。

Ben Lee表示，AI基礎結構規模不斷擴張，重塑半導體產業生態系統投資格局，也重新定義產業應用結構。預計2030年，AI資料中心產業生態系統在半導體總收入中占比從2026年36.5%升至53%以上，體現半導體創造價值領域與產業需求進展路徑發生結構性轉變。

2026年全球記憶體收入預計達到8,370億美元，2027年突破1兆美元。記憶體仍是2026年半導體產業增長核心驅動力，在半導體總收入占比從2025年27%升至54%。

2026年DRAM收入預計增長246.6%，NAND快閃記憶體收入預計增長371.9%。儘管2027年預計有新增產能入市，但AI基礎結構持續部署導致記憶體需求上升，供需關係預計仍維持緊張態勢。

Gartner研究總監Shrish Pant表示，AI基礎結構從根本上重塑記憶體市場格局。2026年記憶體價格上行加速產業增長，AI基礎結構繼續布署、單台AI伺服器記憶體容量提升、高頻寬記憶體（HBM）持續需求，將支撐記憶體收入在2027年暨未來繼續增長。

隨著AI叢集向更大規模、更快運算速度、更高功耗方向演進，對CPU、網路晶片、電源管理、類比元件與光互連技術投資需求持續提高。AI拓展基礎結構堆疊中的半導體市場機遇，Gartner預計非記憶體半導體收入將從2025年5,890億美元增至2026年7,180億美元，增長21.9%，於2027年達到8,640億美元。

Gartner 半導體 記憶體

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