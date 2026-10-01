快訊

誤把油桐花果實當杏仁！北市14國中生誤食送醫 校方曝現況

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師！機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

亞運射箭／張正韋不敵南韓完美表現摘銀 隊史首面複合弓個人獎牌

聽新聞
0:00 / 0:00

資安新創 TRAPA Security 獲日本上市公司投資 前進日本打國際市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
TRAPA Security獲GMO Cybersecurity by Ierae 策略投資，雙方將結合攻擊端技術與企業防禦訓練經驗，拓展日本攻防演練與資安人才培育市場。左起GMO Cybersecurity by Ierae, Inc.董事暨CGO Hikohiro Lin、TRAPA Security創辦人暨執行長趙正宇。圖／TRAPA Security提供
TRAPA Security獲GMO Cybersecurity by Ierae 策略投資，雙方將結合攻擊端技術與企業防禦訓練經驗，拓展日本攻防演練與資安人才培育市場。左起GMO Cybersecurity by Ierae, Inc.董事暨CGO Hikohiro Lin、TRAPA Security創辦人暨執行長趙正宇。圖／TRAPA Security提供

台灣資安新創TRAPA Security（菱鏡公司）1日宣布獲得日本上市公司GMO Internet Group旗下資安公司GMO Cybersecurity by Ierae, Inc.策略投資。透過GMO Cybersecurity by Ierae在日本市場的企業服務經驗與通路，TRAPA 將正式把攻防演練技術導入日本企業市場，以日本作為首個海外市場，展開國際布局。

雙方也將同步展開日本市場合作，由GMO Cybersecurity by Ierae取得攻防演練平台「TRAPA CYBER RANGE」等產品與服務的日本獨家代理權，結合TRAPA的攻防演練技術與GMO Cybersecurity by Ierae在日本的企業資安服務經驗，共同拓展攻防演練與資安人才培育市場。

TRAPA長期投入漏洞研究與攻防演練，擅長將真實攻擊手法轉化為企業演練情境；GMO Cybersecurity by Ierae擁有日本具規模的白帽駭客團隊，以及弱點檢測、滲透測試等服務經驗。雙方將結合攻擊端技術與防禦端訓練，協助企業從發現弱點，進一步建立偵測、分析與事件應變能力。

近年勒索軟體、供應鏈攻擊等威脅持續演進，企業資安需求也從弱點檢測與滲透測試，延伸至真實攻擊發生時的偵測、分析與應變。如何建立具備實戰經驗的藍隊（Blue Team），已成為提升企業資安韌性的關鍵之一。

TRAPA創立於2020年，由具備資安實戰與漏洞研究經驗的專家在台灣共同創辦，技術與服務涵蓋漏洞研究、產品安全及藍隊實戰訓練。TRAPA自主開發的攻防演練平台「TRAPA CYBER RANGE」以真實 APT 攻擊手法設計情境，並對應MITRE ATT&CK攻擊技術知識庫及美國國家標準暨技術研究院（NIST）NICE資安人才發展框架，讓企業資安人員在貼近真實事件的環境中，練習攻擊偵測、分析與應變。

目前TRAPA資安攻防與實戰訓練服務已導入金融、政府及國家關鍵基礎設施等領域，累計服務超過百家大型企業、金融機構與國家關鍵基礎設施，已涵蓋逾八成國家級資安聯防體系、逾半數台灣大型金控，資安相關主管機關亦運用TRAPA平台進行資安演練。從企業到國家級資安場域的實際導入，也成為 TRAPA此次進一步拓展海外市場的重要基礎。

TRAPA漏洞研究團隊過去亦曾向微軟、三星、趨勢科技等國際科技與資安業者通報漏洞。此次策略投資所挹注的資源，將進一步用於加速產品與服務發展，以及TRAPA攻防技術與訓練模式在海外市場的落地。

資安 日本 上市公司

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI Agent 攻防加劇 林宜敬：以AI對抗AI、先掃政府系統找漏洞

台灣新創去年投資規模達27億美元 AI半導體領域雙創新高

醣聯再度攜手日本三菱瓦斯化學發展生物藥 搶攻百億美元乾癬藥市場

小摩：五大利多帶動半導體投資價值回升 建議可重新布局

相關新聞

美光在台四地同步擴建 攜手帆宣等五業者出海擴大全球布局

AI帶動記憶體需求持續升溫，美光在台擴產全面加速。台灣美光董事長盧東暉表示，美光目前桃園、台中、銅鑼及台南四大製造基地同步擴建，「每個地方都在大興土木」，截至今年6月在台累計投資已超過新台幣1.6兆元，其中約一半集中在最近4年，相當於「最近4年的投資，完成之前25年的投資」。下一步更將把台灣成熟的半導體供應鏈帶往美國等海外基地，讓台灣供應商跟著美光全球擴產，壯大AI記憶體生態系。

美光台中 HBM 先進封裝二廠本月中啟用 桃園 EUV 新廠預計2028年上線

美光加快台灣AI記憶體產能布局。美光台灣董事長盧東暉1日表示，台中先進封裝二廠預計10月中完成改造並啟用，後續將展開設備搬入、安裝及調試；桃園Fab 11E新廠則以2028年上線為目標，除導入EUV製程，建築設計也預留未來High-NA EUV設備需求。

崇越深化日本半導體布局 峻川商事福岡營業所10月啟用

半導體關鍵材料整合服務廠商崇越（5434）持續拓展日本市場，旗下日本子公司峻川商事株式會社於10月1日正式啟用福岡營業所。加上東京總公司與熊本營業所，峻川商事在日本已有三個據點，將以福岡為服務樞紐，提升九州半導體聚落的即時支援能力，並拓展新業務機會。

資安新創 TRAPA Security 獲日本上市公司投資 前進日本打國際市場

台灣資安新創TRAPA Security（菱鏡公司）1日宣布獲得日本上市公司GMO Internet Group旗下資安公司GMO Cybersecurity by Ierae, Inc.策略投資。透過GMO Cybersecurity by Ierae在日本市場的企業服務經驗與通路，TRAPA 將正式把攻防演練技術導入日本企業市場，以日本作為首個海外市場，展開國際布局。

美光點名台廠「隨軍出海」 帆宣進 Boise、亞翔中鼎赴新加坡

美光全球擴產，也正把台灣半導體供應鏈帶向海外。美光台灣董事長盧東暉1日表示，美光在美國、日本及新加坡興建新廠之際，持續邀請長期合作的台灣工程與設備廠商共同參與，包括帆宣（6196）、亞翔（6139）、漢唐（2404）、中鼎（9933）及洋基工程（6691）等業者。

日月光攜手六校發表12項成果 深化在地研發能量展現封測領航實力

日月光日前舉辦「第十一屆自動化產學專案成果發表會」，攜手中央大學、成功大學、中山大學、陽明交通大學、國立清華大學及台灣科技大學多位教授，發表12項前瞻技術專案成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。