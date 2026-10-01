資安新創 TRAPA Security 獲日本上市公司投資 前進日本打國際市場

台灣資安新創TRAPA Security（菱鏡公司）1日宣布獲得日本上市公司GMO Internet Group旗下資安公司GMO Cybersecurity by Ierae, Inc.策略投資。透過GMO Cybersecurity by Ierae在日本市場的企業服務經驗與通路，TRAPA 將正式把攻防演練技術導入日本企業市場，以日本作為首個海外市場，展開國際布局。

雙方也將同步展開日本市場合作，由GMO Cybersecurity by Ierae取得攻防演練平台「TRAPA CYBER RANGE」等產品與服務的日本獨家代理權，結合TRAPA的攻防演練技術與GMO Cybersecurity by Ierae在日本的企業資安服務經驗，共同拓展攻防演練與資安人才培育市場。

TRAPA長期投入漏洞研究與攻防演練，擅長將真實攻擊手法轉化為企業演練情境；GMO Cybersecurity by Ierae擁有日本具規模的白帽駭客團隊，以及弱點檢測、滲透測試等服務經驗。雙方將結合攻擊端技術與防禦端訓練，協助企業從發現弱點，進一步建立偵測、分析與事件應變能力。

近年勒索軟體、供應鏈攻擊等威脅持續演進，企業資安需求也從弱點檢測與滲透測試，延伸至真實攻擊發生時的偵測、分析與應變。如何建立具備實戰經驗的藍隊（Blue Team），已成為提升企業資安韌性的關鍵之一。

TRAPA創立於2020年，由具備資安實戰與漏洞研究經驗的專家在台灣共同創辦，技術與服務涵蓋漏洞研究、產品安全及藍隊實戰訓練。TRAPA自主開發的攻防演練平台「TRAPA CYBER RANGE」以真實 APT 攻擊手法設計情境，並對應MITRE ATT&CK攻擊技術知識庫及美國國家標準暨技術研究院（NIST）NICE資安人才發展框架，讓企業資安人員在貼近真實事件的環境中，練習攻擊偵測、分析與應變。

目前TRAPA資安攻防與實戰訓練服務已導入金融、政府及國家關鍵基礎設施等領域，累計服務超過百家大型企業、金融機構與國家關鍵基礎設施，已涵蓋逾八成國家級資安聯防體系、逾半數台灣大型金控，資安相關主管機關亦運用TRAPA平台進行資安演練。從企業到國家級資安場域的實際導入，也成為 TRAPA此次進一步拓展海外市場的重要基礎。

TRAPA漏洞研究團隊過去亦曾向微軟、三星、趨勢科技等國際科技與資安業者通報漏洞。此次策略投資所挹注的資源，將進一步用於加速產品與服務發展，以及TRAPA攻防技術與訓練模式在海外市場的落地。