快訊

誤把油桐花果實當杏仁！北市14國中生誤食送醫 校方曝現況

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師！機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

亞運射箭／張正韋不敵南韓完美表現摘銀 隊史首面複合弓個人獎牌

聽新聞
0:00 / 0:00

美光點名台廠「隨軍出海」 帆宣進 Boise、亞翔中鼎赴新加坡

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台灣美光董事長盧東暉。記者許正宏／攝影
台灣美光董事長盧東暉。記者許正宏／攝影

美光全球擴產，也正把台灣半導體供應鏈帶向海外。美光台灣董事長盧東暉1日表示，美光在美國、日本及新加坡興建新廠之際，持續邀請長期合作的台灣工程與設備廠商共同參與，包括帆宣（6196）、亞翔（6139）、漢唐（2404）、中鼎（9933）及洋基工程（6691）等業者。

盧東暉表示，美光所強調的「Together」，不只是在台灣與供應商共同成長，也包括美光向海外擴張時，協助台灣合作夥伴進入其他製造基地，建立當地據點。

其中，帆宣目前已在美國愛達荷州Boise協助美光進行設備安裝；亞翔則進入新加坡，參與當地先進封裝廠工程；漢唐先前也曾參與日本廣島新廠設計。

盧東暉並表示，美光已邀請洋基工程參與海外布局，也將中鼎介紹至新加坡，投入當地廠務工程。三福化（4755）、聯華林德等長期合作夥伴，也已與美光在不同生產基地建立合作關係。

他指出，台灣土地及工程人力有限，在本地持續擴產之外，台灣半導體供應商下一階段的成長機會，將來自跟隨客戶前往海外。供應商不僅能協助美光加快建廠，也能藉此在美國、日本或新加坡建立新的營運據點。

盧東暉說，AI記憶體已不是單一公司可以獨立完成的產品。以HBM為例，除了美光本身的記憶體技術，也必須與輝達等運算平台業者，以及台積電（2330）CoWoS等先進封裝產能緊密配合，任何一個環節沒有跟上，最終客戶都無法取得完整產品。

美光近期同步擴充美國、日本、新加坡、印度及台灣產能。隨著全球建廠規模增加，工程人力、設備交期及高純度管線等材料均出現排擠效應，也讓具備半導體廠務經驗的台灣供應商，成為美光加速海外擴產的重要力量。

帆宣 中鼎 亞翔

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

接單大爆發、搶攻海外建廠商機 法人調高洋基工程目標價

美光：2027、2028年記憶體更缺 客戶長約卡位、銅鑼廠明年出貨

旺宏、力積電 權證四檔靚

美光財報／營收飆四倍！長約爆增至320億美元 CEO喊明後年供需更緊俏

相關新聞

美光在台四地同步擴建 攜手帆宣等五業者出海擴大全球布局

AI帶動記憶體需求持續升溫，美光在台擴產全面加速。台灣美光董事長盧東暉表示，美光目前桃園、台中、銅鑼及台南四大製造基地同步擴建，「每個地方都在大興土木」，截至今年6月在台累計投資已超過新台幣1.6兆元，其中約一半集中在最近4年，相當於「最近4年的投資，完成之前25年的投資」。下一步更將把台灣成熟的半導體供應鏈帶往美國等海外基地，讓台灣供應商跟著美光全球擴產，壯大AI記憶體生態系。

和暢科技上櫃前業績發表會登場 每股承銷價25元

和暢科技（6825）1日舉辦上櫃前業績發表會。隨著工業電腦加速朝AIoT、邊緣AI及軟硬體整合發展，和暢以ARM架構為核心，產品布局橫跨Smart Panels、Control Panels、Digital Signage、ProAV、Embedded Computing及KNX等領域，並由單一Panel PC供應商逐步轉型為智慧空間軟硬體整合解決方案業者，鎖定智慧辦公、智慧門禁、智慧建築及智慧零售等應用市場；此次上櫃暫定每股承銷價為25元。

美光台中 HBM 先進封裝二廠本月中啟用 桃園 EUV 新廠預計2028年上線

美光加快台灣AI記憶體產能布局。美光台灣董事長盧東暉1日表示，台中先進封裝二廠預計10月中完成改造並啟用，後續將展開設備搬入、安裝及調試；桃園Fab 11E新廠則以2028年上線為目標，除導入EUV製程，建築設計也預留未來High-NA EUV設備需求。

崇越深化日本半導體布局 峻川商事福岡營業所10月啟用

半導體關鍵材料整合服務廠商崇越（5434）持續拓展日本市場，旗下日本子公司峻川商事株式會社於10月1日正式啟用福岡營業所。加上東京總公司與熊本營業所，峻川商事在日本已有三個據點，將以福岡為服務樞紐，提升九州半導體聚落的即時支援能力，並拓展新業務機會。

資安新創 TRAPA Security 獲日本上市公司投資 前進日本打國際市場

台灣資安新創TRAPA Security（菱鏡公司）1日宣布獲得日本上市公司GMO Internet Group旗下資安公司GMO Cybersecurity by Ierae, Inc.策略投資。透過GMO Cybersecurity by Ierae在日本市場的企業服務經驗與通路，TRAPA 將正式把攻防演練技術導入日本企業市場，以日本作為首個海外市場，展開國際布局。

美光點名台廠「隨軍出海」 帆宣進 Boise、亞翔中鼎赴新加坡

美光全球擴產，也正把台灣半導體供應鏈帶向海外。美光台灣董事長盧東暉1日表示，美光在美國、日本及新加坡興建新廠之際，持續邀請長期合作的台灣工程與設備廠商共同參與，包括帆宣（6196）、亞翔（6139）、漢唐（2404）、中鼎（9933）及洋基工程（6691）等業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。