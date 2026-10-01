侯宜秀聯大周邊會議專題演講 籲理念相近夥伴共塑「AI 向善」未來

數位發展部政務次長侯宜秀29日應邀出席於美國紐約舉行的「AI 向善：台灣的挑戰與機會」（AI For Good: Challenges and Opportunities for Taiwan）研討會發表專題演講。她指出，各國推動 AI 都面對兩大挑戰：如何讓 AI 廣泛普及，以及如何安全地使用 AI。台灣能為世界貢獻的不僅是晶片與伺服器，更是民主國家同時回應這兩項挑戰的實踐經驗，並樂於與全球理念相近夥伴共塑 AI 向善的未來。

數發部表示，該研討會由我國駐紐約台北經濟文化辦事處與美台商業協會（USTBC）於2026年聯合國大會高階週邊會議期間共同舉辦，由美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）擔任主持人，駐紐約台北經濟文化辦事處處長大使李志強致歡迎詞，吸引當地產官學界人士踴躍參與。

侯宜秀在演講中指出，「AI 向善」也是聯合國旗艦 AI 峰會的名稱，台灣製造全球90%以上先進晶片與 AI 伺服器的所在地，卻因為對於聯合國大會第2758號決議的誤讀，被排除在聯合國體系之外，這對於建立可信賴的 AI 供應鏈與全球 AI 安全發展都是巨大的損失。

侯宜秀表示，「如何廣泛普及 AI 應用」以及「如何安全地使用 AI」是目前各國共同面對的挑戰。針對前者，台灣透過發展戰略自主的主權 AI，作為廣泛應用 AI 的基礎，以培育人才來推動 AI 應用普及，例如數發部的「AI 花園」計畫，讓 AI 應用深入偏鄉校園、農場、長照機構等；對於後者，則透過《人工智慧基本法》、AI 風險分類框架等 AI 治理機制，與各部會及產業協作來確保 AI 安全可信。

侯宜秀強調，台灣除了能為世界貢獻晶片和伺服器，台灣經驗更展示出民主國家如何普及 AI、安全地使用 AI的路徑。侯次長說明，AI 創造價值的關鍵在於被使用的廣度與深度，除了大型科技公司或都會地區之外，AI 應用更應深入中小型企業、農場、醫院、學校和政府機關。同時，隨著 AI 應用日益普及，「信任」就愈顯得重要，因為人們只會採用其所信任的科技。安全能促成廣泛使用，而廣泛使用則讓確保安全的努力變得更具價值。台灣是國際社會值得信賴的夥伴，期盼與美國及理念相近國家，以及所有致力於打造可信賴 AI 未來的國家攜手合作，建立具體可行的信任機制與 AI 解決方案，共同塑造 AI 向善的未來。

韓儒伯呼應侯次長的演講指出，「信任」（trusted）是最重要的共通關鍵字，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在內，各國際大廠選擇與台積電（2330）等台灣生態系合作的關鍵正是「信任」。

對此侯宜秀回應表示，「信任」是台灣無可取代的優勢，隨著 AI 深入日常生活，確保安全與可靠至關重要，而信任不能僅憑感覺，必須仰賴完善的政策、系統與人才來落實。台灣提供以信任為基礎的解決方案，致力成為全球值得信賴的夥伴。

此外，侯宜秀此行也應邀出席於大華府地區舉辦的「首屆主權 AI：協作與多元 AI 生態系工作坊」（The First Workshop on Sovereign AI for Collaborative and Pluralistic AI Ecosystems），以「協作共創的主權 AI ：台灣政策布局與 AI 治理實踐」為題進行演講，指出主權 AI 可以開源社群的協作精神來實現，透過由政府各部會、私部門企業、公民社會、國內外研究人員等共同參與 AI 治理，以達到戰略自主的國家 AI 能力，同時兼顧創新與人權保護。

數發部說明，該工作坊為全球最大的計算機科學學術組織之一「美國計算機協會」（Association for Computing Machinery, ACM）旗下「人機互補與對齊國際研討會」和「群體智慧國際研討會」共同舉辦的 HCOMP+CI 2026聯合會議的一環，探討如何透過技術與治理，使 AI 系統能反映在地文化與多元價值。

工作坊源自主辦人之一、中研院古倫維博士與台灣公共媒體合作的 AI 專案，吸引來自台灣、美國、日本、印度、義大利等國專家學者參與，領域橫跨 AI、人機互動、法律、政策、社會學與經濟學等領域，並以 AI 輔助的審議式民主方式，即時彙整與會者對主權 AI 的共識與分歧。數發部將秉持協作治理的理念，在 AI 時代與國際夥伴攜手合作，共同打造可信賴的數位環境。